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Zubeldía faz mudança na escalação para Fluminense x Flamengo

Times se enfrentam pelo Brasileirão

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/04/2026
17:14
Serna comemora gol pelo Fluminense (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)
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O Fluminense está escalado para enfrentar o Flamengo neste domingo (12), pelo Brasileirão, com mudanças. O técnico Luis Zubeldía sacou Savarino do time titular e escalou Kevin Serna. O colombiano é o vice-artilheiro do Tricolor na temporada.

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Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna Canobbio e John Kennedy,

No início da temporada, Savarino ficava no banco. Depois, assumiu a posição e Serna foi para a reserva. Mas a disputa segue em aberto. O colombiano é o vice-artilheiro da temporada e se destacou mais uma vez na ausência de Canobbio na Data Fifa.

Fora do Fluminense desde fevereiro, o volante Facundo Bernal volta a aparecer entre os relacionados pelo técnico Luis Zubeldía.

Em contrapartida, Germán Cano segue como desfalque por lesão, assim como Nonato. Outra ausência na lista é a de Soteldo, além de Igor Rabello, que também não foi incluído. Por outro lado, o jovem Wesley Natã surge como uma das novidades entre os convocados.

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Relacionados para o clássico

    1.
  1. Goleiros: Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga;
    2. 2.
  2. Laterais: Samuel Xavier, Guga, Renê, Guilherme Arana;
    3. 3.
  3. Zagueiros: Millán, Freytes, Jemmes, Ignácio;
    4. 4.
  4. Volantes: Otávio, Hércules, Alisson, Martinelli, Facundo Bernal;
    5. 5.
  5. Meias: Lucho Acosta, Ganso e Savarino;
    6. 6.
  6. Atacantes: John Kennedy, Castillo, Wesley Natã, Kevin Serna e Canobbio.
Lista de relacionados do Fluminense para o clássico (Foto: Divulgação/X)
Lista de relacionados do Fluminense para o clássico (Foto: Divulgação/X)

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