Zubeldía faz mudança na escalação para Fluminense x Flamengo
Times se enfrentam pelo Brasileirão
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O Fluminense está escalado para enfrentar o Flamengo neste domingo (12), pelo Brasileirão, com mudanças. O técnico Luis Zubeldía sacou Savarino do time titular e escalou Kevin Serna. O colombiano é o vice-artilheiro do Tricolor na temporada.
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Escalação do Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna Canobbio e John Kennedy,
No início da temporada, Savarino ficava no banco. Depois, assumiu a posição e Serna foi para a reserva. Mas a disputa segue em aberto. O colombiano é o vice-artilheiro da temporada e se destacou mais uma vez na ausência de Canobbio na Data Fifa.
Fora do Fluminense desde fevereiro, o volante Facundo Bernal volta a aparecer entre os relacionados pelo técnico Luis Zubeldía.
Em contrapartida, Germán Cano segue como desfalque por lesão, assim como Nonato. Outra ausência na lista é a de Soteldo, além de Igor Rabello, que também não foi incluído. Por outro lado, o jovem Wesley Natã surge como uma das novidades entre os convocados.
Relacionados para o clássico
- Goleiros: Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga;
- Laterais: Samuel Xavier, Guga, Renê, Guilherme Arana;
- Zagueiros: Millán, Freytes, Jemmes, Ignácio;
- Volantes: Otávio, Hércules, Alisson, Martinelli, Facundo Bernal;
- Meias: Lucho Acosta, Ganso e Savarino;
- Atacantes: John Kennedy, Castillo, Wesley Natã, Kevin Serna e Canobbio.
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