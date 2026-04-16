Internacional x Mirassol – Palpites, análise e odds (19/04)

O Internacional recebe o Mirassol neste domingo, 19 de abril de 2026, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Trata-se de um confronto direto na parte inferior da tabela, mas com momentos distintos entre as equipes. O Colorado vem de empate sem gols no Gre-Nal e busca encerrar o jejum como mandante para consolidar a reação iniciada no mês passado. Já o Leão Caipira chega desgastado após viagem a Quito, pela Libertadores, e tenta interromper uma sequência negativa que o mantém na lanterna da competição.

O contexto recente chama atenção. Há menos de seis meses, o Mirassol encerrava o Brasileirão 2025 na quarta colocação, garantindo vaga inédita na Copa Libertadores. O Internacional, por outro lado, terminou aquela temporada em crise e demitiu Ramón Díaz após a goleada por 5 a 1 sofrida para o Vasco. Em 2026, ambos ainda enfrentam dificuldades: o Colorado ocupa a 13ª posição, com 12 pontos, enquanto o Mirassol é o 20º, com apenas seis, três atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

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Análise da partida

O Internacional chega com campanha de três vitórias, três empates e quatro derrotas, com nove gols marcados e dez sofridos. Os números não impressionam, mas indicam evolução em relação ao início de temporada, quando a equipe chegou a ocupar a lanterna após seis rodadas.

Sob o comando de Paulo Pezzolano, o time engatou uma sequência de quatro jogos sem derrota antes do clássico. A reação começou na sétima rodada, com vitória por 2 x 1 sobre o Santos, na Vila Belmiro, seguida por 2 x 0 sobre a Chapecoense, empate em 1 x 1 com o São Paulo, em casa, e triunfo por 1 x 0 sobre o Corinthians, fora, com gol de Bernabei. No dia 11 de abril, o Gre-Nal terminou empatado sem gols, em um jogo de baixo nível técnico.

O principal ponto de preocupação é o desempenho no Beira-Rio. O Internacional tem um dos piores aproveitamentos como mandante, com apenas 27,8%: uma vitória, dois empates e três derrotas em seis jogos. Curiosamente, o rendimento fora de casa é superior, com oito pontos em cinco partidas. Transformar o estádio em um fator positivo tornou-se prioridade.

O setor ofensivo também apresenta dificuldades. São nove gols em 11 rodadas, uma das piores marcas da competição. Alan Patrick é o artilheiro da equipe, com dois gols e nenhuma assistência. Rafael Borré, principal referência ofensiva, marcou apenas uma vez no campeonato.

O Mirassol atravessa sua fase mais delicada desde o acesso à elite. A equipe soma uma vitória, três empates e sete derrotas, com seis reveses consecutivos e nenhum triunfo desde a estreia, em 29 de janeiro, contra o Vasco. O saldo de gols é negativo, e o desempenho preocupa em todos os setores.

A última semana agravou o cenário. No dia 14 de abril, o Mirassol fez sua primeira partida fora do Brasil e foi derrotado por 2 x 0 pela LDU, em Quito. O zagueiro Lucas Oliveira foi expulso, enquanto o atacante Negueba deixou o campo lesionado. A equipe perdeu a liderança do Grupo G e retorna ao Brasil pressionada.

Rafael Guanaes estabeleceu como meta alcançar 45 pontos no Brasileirão para garantir a permanência. Embora a prioridade seja o campeonato nacional, o calendário apertado e o desgaste físico aumentam o grau de dificuldade. Apenas em abril, o clube disputa nove partidas, volume que representa grande parte dos compromissos do início da temporada.

Outros palpites para Internacional x Mirassol

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Confrontos diretos

A história entre Internacional e Mirassol é curta, com apenas dois confrontos oficiais. O primeiro ocorreu em 18 de maio de 2025, no Beira-Rio, pela nona rodada do Brasileirão. Jemmes abriu o placar para o Mirassol aos sete minutos. O Inter pressionou durante todo o segundo tempo, esbarrou em defesas decisivas de Walter e só empatou aos 32 minutos da etapa final, com Ricardo Mathias: 1 a 1.

O segundo encontro aconteceu em 15 de outubro de 2025, no estádio José Maria de Campos Maia. O Mirassol venceu por 3 a 1, com gols de Neto Moura, Reinaldo e Negueba, enquanto Thiago Maia descontou para o Internacional. O resultado consolidou o Leão no G4 do Brasileirão 2025 e ampliou a invencibilidade como mandante para 14 jogos, sequência que contribuiu para a classificação à Libertadores.

No retrospecto geral, o Mirassol soma uma vitória e um empate. O Internacional ainda não venceu o adversário em jogos oficiais. Apesar disso, nos dois confrontos, o time gaúcho teve maior volume ofensivo e criou as melhores chances em Porto Alegre, mas parou na atuação de Walter. Este será o primeiro duelo entre as equipes em 2026.

Notícias de Internacional x Mirassol

Internacional

O Internacional chega com desfalques relevantes. Gabriel Mercado e Bernabei cumprem suspensão após o terceiro cartão amarelo no Gre-Nal. O volante Ronaldo está fora por lesão muscular na coxa direita. Matheus Bahia, que já desfalcou o time no clássico, segue como dúvida e será reavaliado.

Caso Matheus Bahia não reúna condições, Paulo Pezzolano tem alternativas. Aguirre pode ser improvisado na lateral esquerda, como já ocorreu anteriormente. O jovem Allex também surge como opção, além da possibilidade de ajuste tático com linha de três zagueiros e alas.

Por outro lado, Victor Gabriel retorna após suspensão e deve formar dupla com Félix Torres. Bruno Tabata também volta a ficar à disposição depois de cumprir protocolo de concussão. Alan Patrick tende a reassumir a titularidade após atuação discreta no clássico.

Provável escalação do Internacional (4-2-3-1): Sergio Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Braian Aguirre (Matheus Bahia); Rodrigo Villagra e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick, Johan Carbonero; Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Mirassol

No Mirassol, o cenário também é complicado. O meia Eduardo e o técnico Rafael Guanaes foram expulsos contra o Bahia e cumprem suspensão nesta rodada do Brasileirão. O auxiliar Ivan Baitello será o responsável por comandar a equipe à beira do campo.

A principal preocupação é Negueba. Artilheiro do time na temporada, com três gols, o atacante sofreu uma entrada dura na partida contra a LDU, deixou o campo de maca e desembarcou no Brasil utilizando muletas. Ele é dúvida importante, com suspeita de lesão no joelho direito ainda em avaliação. Já Lucas Oliveira, expulso na Libertadores, segue disponível para o Brasileirão.

Reinaldo, capitão da equipe, retomou a titularidade e é peça importante na construção ofensiva. Tiquinho Soares permanece como referência no ataque, enquanto Edson Carioca e Antonio Galeano disputam a vaga em caso de ausência de Negueba.

Provável escalação do Mirassol (4-2-3-1): Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura e José Aldo; Alesson, Shaylon e Edson Carioca; Tiquinho Soares. Técnico interino: Ivan Baitello.

Destaques individuais de Internacional x Mirassol

Jogador destaque · Internacional Alan Patrick 2 Gols no Brasileirão 2026 e artilheiro do Internacional na Série A 0,46 Participações em gols por jogo em 2026 40,3% Queda na média de participações em gols em relação a 2025 10 Camisa e referência no setor de criação do Colorado Jogador destaque · Mirassol Reinaldo 13 Gols no Brasileirão 2025, recorde para um lateral-esquerdo na competição 19 Participações em gols em 2025: 13 gols e 6 assistências em 33 jogos 6/7 Pênaltis convertidos em sete cobranças do Mirassol em 2025 400+ Jogos no Brasileirão na carreira, 11º maior da história desde 2003

Os Técnicos

Paulo Pezzolano chegou ao Internacional em dezembro de 2025, com contrato até o fim de 2026. O uruguaio, de 42 anos, ficou conhecido no Brasil pelo título da Série B de 2022 com o Cruzeiro, que marcou o retorno do clube à elite. Antes de assumir o Colorado, passou por Real Valladolid, na Espanha, e Watford, na Inglaterra.

Seu modelo de jogo prioriza intensidade, verticalidade e pressão alta. Em campo, alterna entre linha de quatro e três zagueiros conforme o adversário. Foi peça central na reação do Inter na temporada, a partir da sétima rodada, quando promoveu mudanças importantes na equipe, incluindo a saída de Alan Patrick e Carbonero do time titular naquele momento. Desde então, a variação na escalação se tornou uma de suas marcas.

Rafael Guanaes, por sua vez, representa um perfil distinto. Paulista de 45 anos, formado em Educação Física pela Campbell University, nos Estados Unidos, tem interesse em neurociência aplicada ao esporte. Assumiu o Mirassol em março de 2025 e conduziu o clube à histórica quarta colocação no Brasileirão, sendo eleito melhor técnico pelo Bola de Prata.

Em 2026, porém, o cenário mudou. A saída de peças importantes, a chegada de 14 reforços ainda em adaptação e o impacto do calendário mais exigente ajudam a explicar a queda de rendimento. Expulso na partida contra o Bahia, Guanaes não estará no banco neste jogo, com o auxiliar Ivan Baitello assumindo o comando.

Análise Tática

O Internacional tende a assumir o controle da partida no Beira-Rio, com maior posse de bola e construção desde o campo defensivo. Pezzolano costuma organizar a equipe no 4-2-3-1, com possibilidade de variação para o 3-5-2. Alan Patrick atua entrelinhas, aproximando-se do centroavante e liberando os extremos para explorar espaços internos. Carbonero e Vitinho oferecem velocidade e amplitude, enquanto Borré funciona como referência central.

O principal entrave do Inter como mandante tem sido a baixa eficiência no último terço. Apesar de maior volume ofensivo, a equipe apresenta dificuldade na finalização das jogadas, com excesso de passes laterais antes da conclusão.

A lateral esquerda surge como ponto vulnerável. Sem Bernabei e com Matheus Bahia como dúvida, a tendência é de improvisação no setor. Esse espaço pode ser explorado pelo Mirassol em transições rápidas, mesmo com limitações ofensivas.

O Mirassol deve atuar no 4-2-3-1, com bloco compacto e linhas próximas. A proposta é ceder a posse e apostar em contra-ataques. As bolas paradas, especialmente com Reinaldo, são uma das principais armas, com boa presença aérea dos defensores. A possível ausência de Negueba reduz a capacidade de desequilíbrio individual, sobretudo pelo lado direito.

O desgaste físico também pesa. Após a viagem a Quito, a equipe terá pouco tempo de recuperação antes do duelo em Porto Alegre. Sem Negueba e com a ausência de Eduardo, Tiquinho Soares assume maior responsabilidade no ataque.

O confronto no meio-campo deve ser determinante. Villagra e Bruno Henrique precisam controlar a zona central e limitar a criação de Shaylon e Alesson. Pelo lado do Mirassol, Neto Moura e José Aldo terão a missão de reduzir os espaços de Alan Patrick. A tendência é de um jogo decidido nos duelos individuais nesse setor.

Prognóstico de placar exato para Internacional x Mirassol

🎯 Previsão de Placar Internacional 1 x 0 Mirassol O Internacional atua em casa contra o lanterna do Brasileirão, em um cenário teoricamente favorável. O Mirassol chega desgastado após a viagem a Quito, perdeu Negueba por lesão no joelho, não conta com Eduardo, suspenso, e ainda terá a ausência do técnico Rafael Guanaes à beira do campo. A sequência de seis derrotas consecutivas no campeonato reforça o momento negativo da equipe visitante. Por outro lado, o Colorado apresenta um dos piores desempenhos como mandante da Série A, com apenas 27,8% de aproveitamento no Beira-Rio. Sob o comando de Pezzolano, houve evolução na organização e na solidez defensiva, mas o time ainda enfrenta dificuldades para superar defesas bem estruturadas. Com nove gols em 11 rodadas, o ataque tem uma das piores médias da competição. A análise indica uma vitória do Internacional em placar apertado. A tendência é de controle da partida, com definição em um lance pontual, padrão já observado na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, com gol de Bernabei. A equipe de Pezzolano não costuma construir placares amplos, enquanto o Mirassol, sem suas principais peças ofensivas, tem poucas alternativas para reagir fora de casa. O Mirassol não vence no Brasileirão desde 29 de janeiro e vem de seis derrotas consecutivas na competição

e vem de seis derrotas consecutivas na competição O Internacional tem apenas 27,8% de aproveitamento em casa , mas é amplo favorito pelo momento do adversário

, mas é amplo favorito pelo momento do adversário O Mirassol perdeu Negueba por lesão no joelho e Eduardo por suspensão , além do técnico Rafael Guanaes

e , além do técnico Rafael Guanaes 80% dos jogos do Inter na temporada terminaram com menos de 2,5 gols, padrão favorável a placar baixo

na temporada terminaram com menos de 2,5 gols, padrão favorável a placar baixo O Leão teve menos de 72 horas de recuperação após jogo na altitude de Quito contra a LDU

Resumo dos palpites do Lance para Internacional x Mirassol