Veja gols de Fluminense x Independiente Rivadavia: argentinos empatam no Maracanã

O Fluminense saiu na frente do placar no confronto contra o Independiente Rivadavia, desta quarta-feira (15), no Maracanã, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Na ocasião, o lateral Guilherme Arana foi o responsável por colocar o Tricolor na frente.

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O gol aconteceu no início da partida. O cronômetro marcava dez minutos, quando em uma boa jogada coletiva da equipe de Luis Zubeldía e condicionou o lateral finalizar cruzado sem chances de defesa para o arqueiro adversário. Veja o lance abaixo:

Ainda no primeiro tempo, a equipe argentina alcançou o empate. O cronômetro marcava 37 minutos, quando Fabrizio Sartori aproveitou uma bola viva na área tricolor para cabecear e marcar. Veja o gol abaixo:

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