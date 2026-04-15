Zubeldía define escalação do Fluminense para Libertadores com mudanças

O Fluminense está escalado para enfrentar o Independiente Rivadavia nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília) pela Libertadores. Zubeldía fez mudanças no time titular em relação a partida anterior, contra o Flamengo. A única substituição forçada foi a de Lucho Acosta, fora por lesão.

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➡️Líder na Argentina e desconhecido no Brasil, adversário do Fluminense promete surpreender na Libertadores

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Arana; Martinelli, Hércules e Ganso; Savarino, Canobbio e Castillo.

Além de Ganso na vaga de Acosta, a grande novidade é Arana como titular no lugar de Renê. Serna, que começou de titular no lugar de Savarino contra o Flamengo, volta para o banco. Ainda na defesa, Ignácio entra no lugar de Jemmes. Lá na frente, Castillo assume o posto de John Kennedy.

O Tricolor busca a primeira vitória após empatar sem gols com o Deportivo La Guaira na estreia. Já a equipe argentina chega embalada após vencer o Bolívar por 1 a 0 e liderar o Grupo C. A segunda rodada do grupo começou nesta terça-feira, com o confronto entre Bolívar e La Guaira, na Bolívia. O jogo terminou empatado em 1 a 1. O Clubes das Laranjeiras precisa de uma vitória simples para terminar a rodada na liderança.

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Fluminense e Independiente Rivadavia nunca se enfrentaram em competições oficiais. O duelo desta fase de grupos marca o primeiro encontro entre os clubes na história.

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1 . Goleiros: Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga; 2 . Laterais: Samuel Xavier, Guga, Renê e Guilherme Arana; 3 . Zagueiros: Millán, Freytes, Jemmes, Ignácio e Igor Rabello; 4 . Volantes: Otávio, Hércules, Alisson, Martinelli e Facundo Bernal; 5 . Meias: Ganso e Savarino; 6 . Atacantes: John Kennedy, Castillo, Wesley Natã, Kevin Serna e Canobbio.

Confira as informações do jogo entre Fluminense x Independiente Rivadavia

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Libertadores – 2ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, ESPN e Disney+

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)

🚩 Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)

🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)

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