Atual vice-campeão da NBA, o Dallas Mavericks chega para a temporada 2024/25 com mudanças no quinteto inicial e se coloca cada vez mais na briga para voltar a conquistar a liga. A franquia apostou na chegada de nomes renomados para repetir o sucesso do ano anterior.

Um dos principais reforços foi, sem dúvidas, Klay Thompson. O jogador chega após uma carreira vitoriosa no Golden State Warriors e se junta a Luka Doncic e Kyrie Irving no novo “Big Three” do Mavs. Pelo Dubs, foram dez anos e quatro conquistas da NBA.

Além de Thompson, outros jogadores também chegaram para reforçar o time de rotação, foram eles: Quentin Grimes, Spencer Dinwiddie, Kessler Edwards e Jazian Gortman. Por outro lado, há também aqueles que deixaram a franquia, como Tim Hardaway Jr e Alex Fudge. Apesar disso, nesse balanço o lado positivo pesou e o Mavs chega mais forte do que terminou 2023/24.

Pré-temporada forte de Dallas

Até aqui, a franquia fez apenas dois testes e sofreu duas derrotas. É uma impressão ruim? Sim, mas cabe ressaltar que as principais estrelas ficaram de fora. Luka, por exemplo, sequer entrou em quadra, enquanto Klay e Irving jogaram alguns minutos frente ao Utah Jazz.

Klay Thompson fez sua estreia pelo Dallas Mavericks diante do Utah Jazz, pela pré-temporada da NBA (Foto: Glenn James/AFP)

Os testes da franquia continuam nesta segunda-feira (14), quando o Mavs encara o Los Angeles Clippers, no recém-inaugurado Intuit Dome, nova casa da equipe angelina. A bola sobe a partir das 23h30 (horário de Brasília).

O Dallas Mavericks ainda vai disputar um último amistoso na quinta-feira (17), contra o Milwaukee Bucks. Por fim, a estreia na temporada 2024/25 da NBA acontece no dia 24 de outubro, frente ao San Antonio Spurs, no clássico do Texas.