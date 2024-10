Resultados da 2ª rodada do NBB da noite desta segunda-feira (14)

Três jogos marcaram o segundo dia do Novo Basquete Brasil (NBB), com resultados surpreendentes. Nesta segunda-feira (14), o Paulistano derrotou o Pinheiros, o Corinthians perdeu para o Pato Basquete, enquanto o Botafogo bateu o Mogi das Cruzes.

Paulistano x Pinheiros

O clássico paulista no ginásio Antônio Prado Jr terminou com vitória dos donos da casa por 80 a 62. O Paulistano foi melhor durante o jogo todo e sempre liderou o marcador. O destaque ficou por conta de dois atletas: o ala/armador estadunidense Kevin Crescenzi e o armador argentino Santiago Ferreyra, que anotaram 18 pontos cada.

Mogi das Cruzes x Botafogo

No segundo jogo fora de casa por São Paulo, o Botafogo conquistou a segunda vitória. No ginásio Professor Hugo Ramos, a equipe carioca bateu o Mogi por 72 a 70 após a prorrogação. O cestinha foi Raffael Menca, do Mogi, com 21 pontos. Pelo Fogão, Derick terminou como o maior pontuador com 11 pontos e nove rebotes.

Botafogo venceu o Mogi e engatou a segunda vitória seguida na temporada 2024/25 do NBB (Foto: Suelenn Ladessa/Mogi Basquete)

Corinthians x Pato Basquete

No ginásio Wlamir Marques, o Corinthians foi surpreendido pelo Pato Basquete, que venceu o duelo por 89 a 86. O jogo foi decidido apenas nos minutos finais e marcou o primeiro triunfo do time paranaense, já o Timão, que estreou no NBB, sofreu o primeiro revés. Gabriel Novaes, do Pato, marcou 32 pontos.

Nesta terça-feira (15), mais cinco jogos dão continuidade a temporada regular do NBB. O Bauru recebe o Brasília; o Fortaleza encara o Caxias do Sul; a Unifacisa tem pela frente o União Corinthians; o São José enfrenta o Vasco; além do grande duelo entre Franca e Minas, em São Paulo.