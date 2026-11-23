O Internacional perdeu por 5 a 2 para o Vitória nesta segunda-feira (23) e algumas reações de Fabiano Baldasso viralizaram nas redes sociais. O jornalista e torcedor símbolo do clube protagonizou momentos de humor para os rivais e de agonia para os colorados que brigam pela permanência na elite do Campeonato Brasileiro.

➡️Veja os gols do triunfo do Vitória sobre o Internacional no Brasileirão

Com o resultado da equipe de Porto Alegre, a situação na luta contra o rebaixamento piorou e agora restam apenas dudas rodadas para que a permanência na primeira divisão seja garantida.

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Veja as reações:

Vitória venceu por 5 a 2 no Beira-Rio (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Como foram os gols do jogo?

O primeiro gol da partida foi marcado pelo Vitória logo aos 11 segundos. Renê Sousa aproveitou falha da defesa do Colorado e bateu forte para balançar as redes de Kauan. O segundo foi marcado por Diego Tarzia sem goleiro. Após jogada de Renê, o camisa 12 recebeu a assistência que havia proporcionado no primeiro gol.

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Na reta final do primeiro tempo, os donos da casa diminuíram. Após chute de Ronaldo de fora da área, Lucas Arcanjo deu rebote e Vitinho bateu para fazer o 2 a 1.

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Na segunda etapa, Ramon fez o terceiro para o Vitória. Após falha do arqueiro Kauan, o lateral bateu sem goleiro e ampliou a vantagem para 3 a 1. Aos 25 da segunda etapa, após cruzamento da esquerda, Alerrandro, ex-atacante do Vitória, marcou de cabeça e diminuiu novamente para os donos da casa.

Já perto dos acréscimos, após mais uma falha defensiva, Baralhas marcou o quarto gol para o time de Rafael Lacerda e, para fechar o placar, Kayzer balançou as redes.