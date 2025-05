Vai ser pai? Yuri Alberto explica comemoração contra o Novorizontino

O gol marcado por Yuri Alberto na vitória sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil, repercutiu bastante por conta da comemoração do camisa 9: ele colocou a bola por baixo da camisa, simulando uma gravidez.

Segundo dublagem do influenciador Gustavo Machado, alguns jogadores do Corinthians acreditaram que Yuri Alberto, pai de Yses, estaria esperando outro filho. O atacante, no entanto, tratou de esclarecer rapidamente que a comemoração não tinha relação com uma nova gravidez.

Veja o diálogo abaixo:

Raniele: Ah! Não é possível.

Charles: O que foi?

Raniele: O Yuri engravidou outra?

Raniele: Você vai ser pai?

Yuri Alberto: Não, minha irmã.

Yuri Alberto homenageou irmã grávida

Yuri Alberto em alta

Em 2024, foi o artilheiro do ano no futebol nacional, com 31 gols, e maior goleador do Brasileirão, junto a Alerrandro, na época no Vitória, e balançou a rede em 15 oportunidades. Se a última temporada marcou uma recuperação de Yuri Alberto, que superou muitas críticas, 2025 tem sido um ano de protagonismo.

O jogador fez 13 gols na temporada até aqui e é o terceiro maior goleador do futebol brasileiro no ano, atrás apenas de Cano, do Fluminense, que marcou 14 vezes, e Vegetti, centroavante do Vasco, que balançou a rede em 17 oportunidades.

Além disso, se tornou o maior artilheiro da Neo Química Arena, com 45 gols. Yuri Alberto tem sido fundamental no início de Dorival Júnior, que ainda não conseguiu aprimorar o setor criativo da equipe. O treinador revelou que acompanha o atleta desde a época em que comandava a Seleção Brasileira e elogiou o camisa 9.