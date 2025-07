Leonardo Bertozzi se pronuncia após afastamento das redes e da ESPN

O jornalista Leonardo Bertozzi se manifestou, nesta quinta-feira (10), após ter se afastado da programação da ESPN e das redes sociais. Em um comunicado oficial, o comunicador esclareceu os motivos da ausência e agradeceu o apoio dos seguidores nas redes sociais.

Bertozzi alegou estar passando por um momento conturbado na vida pessoal. O afastamento das transmissões esportivas teve como justificativa a necessidade de buscar tratamento da própria saúde mental. Apesar do momento, o jornalista não descartou o possível retorno a programação da ESPN.

- Em maio decidi me afastar do trabalho e das redes sociais para tratamento. Neste período foram divulgadas muitas informações falsas, minha família foi alvo de assédio. No tempo certo serão cobradas explicações nas devidas sedes. Por outro lado, recebi uma imensa onda de apoio e carinho das pessoas que realmente importam, e são elas que me deixam mais forte e saudável a cada dia - inciou o jornalista, antes de completar.

- Muito obrigado a todos que mandaram mensagens ou pelo menos fizeram um pensamento positivo. É importante não demorar a buscar ajuda quando você lida com questões de saúde mental. Faz toda a diferença. Em breve nos encontraremos novamente nos programas e transmissões dos canais ESPN e no Podcast Futebol no Mundo - concluiu.

Leonardo Bertozzi

O afastamento do comunicador da ESPN aconteceu em maio deste ano. Deste a data, ele ficou ausente das obrigações com a emissora. O afastamento foi notado pelos fãs, que conforme relatado pelo jornalista, mandaram mesagem de apoio.

Nascido em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Bertozzi iniciou a carreira como comentarista nos canal FX. Além da ESPN, onde trabalha há 13 anos, ele também tem passagens pela Bandsports e pelo portal Trivela.