Copa do Brasil: quem o Corinthians pode enfrentar na próxima fase?

Após superar o Novorizontino na terceira fase, o Corinthians já conhece os possíveis adversários para as oitavas de final da Copa do Brasil. Diferente das fases anteriores, o sorteio desta etapa não terá divisão por potes, o que significa que qualquer dos 16 classificados pode se enfrentar.

Entre os times que seguem na disputa, 12 são da Série A: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Além deles, aparecem dois representantes da Série B — Athletico-PR e CRB — e dois da Série C — Retrô e CSA.

O sorteio, que também definirá os mandos de campo, será realizado pela CBF, ainda sem data confirmada. As partidas de ida estão previstas para o dia 30 de julho, enquanto os confrontos de volta devem ocorrer em 6 de agosto, após a paralisação para o Mundial de Clubes.

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil

A vitória protocolar sobre o Novorizontino aconteceu com requintes de emoção. Após vencer o primeiro jogo do confronto por apenas um gol de diferença, o Corinthians voltou a mostrar dificuldades no setor ofensivo. A confirmação na partida da última quarta-feira (21), na Neo Química Arena, aconteceu nos minutos finais.

Yuri Alberto foi o responsável por afastar qualquer possibilidade de zebra. Aos 48 minutos do segundo tempo, o camisa 9 recebeu bom passe de Talles Magno, invadiu a área, bateu na saída do goleiro e marcou para confirmar a vitória corintiana.