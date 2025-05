O zagueiro Danilo Boza vai disputar o Mundial de Clubes pelo Urawa Reds, do Japão, e revelou um desejo que envolve o Corinthians. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o defensor de 27 anos, que tem passagens por Juventude e Vasco, contou que tem o sonho de jogar pelo clube paulista em algum momento de sua carreira. Ao ser perguntado se voltaria a atuar no futebol brasileiro, Danilo respondeu sem hesitar.

Danilo Boza homenageia filho em gol marcado pelo Urawa Reds (Foto: Divulgação)

— Eu, como corintiano, gostaria muito de poder jogar pelo Corinthians.

Natural de Rondonópolis, no Mato Grosso, Danilo Boza torce para o Corinthians desde a infância. O zagueiro se profissionalizou no futebol paulista defendendo o Mirassol. Ele enfrentou o clube de coração oito vezes na carreira e balançou as redes uma vez nas quartas de final da Copa do Brasil de 2024.

Veja a entrevista completa de Danilo Boza

O Corinthians não se classificou para o Mundial de Clubes, mas terá quatro anos para buscar uma vaga no torneio que tem novo formato a partir de 2025. Danilo Boza está no Urawa Reds desde o início do ano, se adaptou bem e vive boa fase. No entanto, o zagueiro não descarta a possibilidade de retornar ao Brasil.

Para ele, o futebol do país é diferente e tem um lugar especial em seu coração. Além disso, o jogador voltaria a ficar próximo da família. No dia 6 de maio, Danilo Boza completou 27 anos e teve uma comemoração reservada com a esposa e a sogra, que viajou para o Japão.

Titular absoluto na defesa do Urawa Reds, o torcedor do Corinthians é figurinha carimbada no Mundial de Clubes, que começa a ser disputado pelo time japonês no dia 17 de junho.

Jogos de Danilo Boza com o Urawa Reds no Mundial

🌏 Urawa Reds x River Plate

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle

🌏 Inter de Milão x Urawa Reds

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle

🌏 Urawa Reds x Monterrey

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Los Angeles