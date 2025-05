Yuri Alberto se firma como protagonista e liga alerta do Corinthians para janela

Yuri Alberto foi o responsável pelas duas últimas vitórias do Corinthians. O atacante marcou os únicos gols nos triunfos por 1 a 0 sobre o Santos, pelo Brasileirão, e contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil. Em meio a chegada de Dorival Júnior, e os desfalques de Memphis e Garro, o atacante se reafirma como protagonista do Timão.

Em 2024, foi o artilheiro do ano no futebol nacional, com 31 gols, e maior goleador do Brasileirão, junto a Alerrandro, na época no Vitória, e balançou a rede em 15 oportunidades. Se a última temporada marcou uma recuperação de Yuri Alberto, que superou muitas críticas, 2025 tem sido um ano de protagonismo.

Garro, com uma tendinopatia patelar no joelho direito, atuou em poucas partidas no ano, enquanto Memphis também sofre com problemas médicos e ficou fora de combate em três oportunidades. Yuri Alberto, por outro lado, é presença constante com a camisa do Corinthians, e segue marcando gols, mesmo sem os parceiros.

O jogador fez 13 gols na temporada até aqui e é o terceiro maior goleador do futebol brasileiro no ano, atrás apenas de Cano, do Fluminense, que marcou 14 vezes, e Vegetti, centroavante do Vasco, que balançou a rede em 17 oportunidades.

Além disso, se tornou o maior artilheiro da Neo Química Arena, com 45 gols. Yuri Alberto tem sido fundamental no início de Dorival Júnior, que ainda não conseguiu aprimorar o setor criativo da equipe. O treinador revelou que acompanha o atleta desde a época em que comandava a Seleção Brasileira e elogiou o camisa 9.

— O jogador foi relacionado numa lista um pouco maior, na grande maioria dos jogos com a nossa comissão lá atrás, não sei o que pensa o Ancelotti, espero que ele seja muito feliz. Caso ele tenha feito essa opção, naturalmente terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante. É um jogador oportunista, que luta os 90 minutos, e pela sua entrega acaba criando oportunidades importantes — disse Dorival em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

Yuri Alberto é um dos destaques da equipe (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Preocupação com assédio europeu

O Corinthians tem 50% dos direitos federativos de Yuri Alberto. O contrato do jogador com o Timão é válido até o dia 31 de dezembro de 2027, e a multa rescisória para o mercado internacional é avaliada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 645 milhões).

Em 2024, o jogador chegou a ser sondado pelo Southampton, da Inglaterra, e a diretoria sabe que a tendência é que o assédio europeu aumente. Dorival Júnior não quer nem pensar em perder o seu goleador.

— Eu não quero perder ninguém. Quero ganhar ainda alguns atletas. Acho que isso será importante. E tenho certeza que nossa diretoria trabalhará para que isso aconteça. Vamos evitar saídas e aguardar as chegadas — disse o treinador.