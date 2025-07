A ausência de Memphis Depay no treinamento do Corinthians na última quarta-feira (10), foi assunto dos principais programas esportivos. No "Os Donos da Bola" não foi diferente. Ao vivo, Craque Neto cobrou um posicionamento firme do treinador do clube e exigiu que o camisa 94 seja colocado no banco de reservas como retaliação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- Dorival Júnior, eu quero saber se você vai ter coragem para falar com o Memphis. Chegar na roda (de jogadores) e questionar por que ele faltou o treinamento. Você vai ficar na reserva. Se fosse outro jogador que não tem a "força" do Depay, isso aconteceria - cobrou Neto.

De volta aos treinos

Memphis voltou a treinar com o elenco do Corinthians na manhã desta quinta-feira (10), no CT Dr. Joaquim Grava. Antes do treino, o jogador teve uma conversa com a diretoria e com Dorival Júnior. Depois da reunião, participou normalmente da atividade com o grupo.

continua após a publicidade

Memphis Depay (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

➡️ Caso encerrado? Veja o que imprensa europeia diz sobre julgamento de Lucas Paquetá

Corinthians vive momento conturbado

O problema com Memphis acontece em meio a atrasos de salário do clube alvinegro. O Corinthians enfrentou dificuldades no fluxo de caixa nos últimos dias e não conseguiu efetuar o pagamento dos salários na segunda-feira (7), conforme previsto. No entanto, a diretoria conseguiu resolver a pendência no dia seguinte, quitando os salários dos jogadores e funcionários na terça-feira (8), com um dia de atraso.

Além disso, o clube também atrasou o pagamento de uma dívida de R$ 300 mil com a empresa responsável pela segurança particular de Memphis Depay. O valor estava em aberto desde o fim de junho e sua quitação só foi possível após a obtenção de recursos emergenciais, sinalizando o esforço da diretoria em manter os compromissos financeiros em dia.