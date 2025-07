Benja manda recado a conselheiros do Corinthians após polêmica de Andrés Sanchez

Andrés Sanchez confirmou, nesta quinta-feira (10), que usou o cartão corporativo do Corinthians para gastos pessoais em 2020, quando era presidente do clube alvinegro. O jornalista Benjamin Back repercutiu o novo escândalo envolvendo diretorias do clube paulista.

Através de uma publicação nas redes sociais, o comunicador criticou e cobrou punição a Andrés Sanchez. Benjamin considerou um absurdo o antigo presidente só reconhecer o abuso de autoridade em 2025. Vale destacar, que o ex-presidente reconheceu o erro e prometeu reembolsar os cofres do Timão.

- O Andrés assumiu que gasto, e que vai ressarcir o clube. Mas aí, não dá né? Quer dizer se não tivessem descoberto, ele não ia pagar? Tem cinco anos isso já. Isso é um absurdo. Gente tem que abrir a caixa preta do Corinthians. O clube não chegou a R$ 2 bilhões de dívida do nada - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Se o Augusto está errado, tem que punir. Mas se tem mais gente errada, não pode ser uma punição seletiva. Tem que punir todo mundo. Conselho Deliberativo do Corinthians, vai fazer o que agora? A torcida quer saber - concluiu.

Entenda o escândalo envolvendo Andrés Sanchez

A informação foi divulgada pelo jornalista Marco Bello. O cartão foi utilizado em uma viagem do réveillon de 2020. Na fatura constam diversos pagamentos em compras feitas em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, onde o ex-presidente viajou no final do ano. Cerca de R$ 9.416 foram gastos em itens da viagem como passeio de barco, hospedagem e restaurantes. Ainda há outros gastos no mesmo cartão que não têm relação com o futebol, como salão de cabeleireiro, mas sem valor definido.

Andrés Sanchez alegou que usou o cartão do Corinthians por engano, após confundi-lo com o seu pessoal, já que ambos são do mesmo banco. Além disso, afirmou que o Conselho Fiscal do clube, responsável por acompanhar as operações, não o notificou para que o reembolso fosse realizado, e promete fazê-lo agora.