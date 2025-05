Atlético-MG x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo ATL COR 10ª Rodada Brasileirão Série A Data e Hora Sábado, 24 de maio de 2025, às 21h (de Brasília) Local Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam neste sábado (24), às 21h (horário de Brasília), no Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O confronto, válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere e SporTV.

O Atlético-MG ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos somados em nove partidas. A campanha do Galo registra três vitórias, quatro empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu o mesmo número, o que resulta em saldo de zero. O time mineiro vem de classificação na Copa do Brasil após eliminar o Maringá.

O Corinthians aparece na oitava posição, com 13 pontos conquistados em nove jogos. O Timão acumula quatro vitórias, um empate e quatro derrotas. No ataque, balançou as redes 12 vezes, mas sofreu 14 gols, ficando com saldo negativo de dois. Assim como o Atlético, o Timão garantiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil ao eliminar o Novorizontino.

Atlético-MG x Corinthians (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Retrospecto geral de Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão

Atlético-MG e Corinthians protagonizam um dos confrontos mais equilibrados do Campeonato Brasileiro. Em 74 duelos pela competição, o Timão leva ligeira vantagem, com 30 vitórias (41%), contra 25 triunfos do Galo (34%) e 19 empates (26%). O equilíbrio também se reflete no número de gols: os paulistas marcaram 91 vezes, enquanto os mineiros balançaram as redes em 82 oportunidades.

O desempenho como mandante revela outro dado curioso. Jogando em Belo Horizonte, o Atlético venceu 16 dos 38 confrontos (42%), mas sofreu quase o mesmo número de derrotas: 15 (39%), além de sete empates (18%). Isso demonstra que o Corinthians costuma se sentir à vontade atuando fora de casa contra o Galo.

continua após a publicidade

Por outro lado, em São Paulo, o cenário é um pouco mais favorável ao Corinthians. No retrospecto dos 36 jogos como mandante, o Timão venceu 15 vezes (42%) e empatou em 12 ocasiões (33%), enquanto o Atlético-MG conseguiu sair vitorioso em nove partidas (25%). Números que comprovam o equilíbrio histórico, mas com uma leve superioridade corintiana.

Confira as informações do jogo entre Atlético-MG x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Corinthians

Série A - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Rubens (Caio Paulista); Alan Franco, Gabriel Menino (Fausto Vera), Gustavo Scarpa e Cuello; Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, Raniele e Bidon; Romero, Coronado e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.