Tudo em paz? Mãe e esposa de Endrick aparecem juntas em foto

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

A paz parece estar selada entre Cintia Ramos e Gabrielly Miranda, respectivamente mãe e esposa do jogador Endrick. Após protagonizarem climões por declarações em programas de TV, as duas apareceram juntas em uma foto postada nas redes sociais.

A figura materna do jogador foi a responsável por compartilhar um momento especial com a nora. O gesto confirma a proximidade recente das duas. Vale lembrar, que elas já haviam sido flagradas juntas comemorando um gol do atacante do Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

No novo registro, Cintia aproveitou para compartilhar uma mensagem junto com Gabriely. Na legenda da foto postada nos stories do Instagram, a mãe do jogador disse: "Lar é aonde o coração se forma mas a mesa é aonde ele se conecta". Veja o registro abaixo:

Cintia Ramos e Gabrielly Miranda postaram foto juntas (Foto: Reprodução)

Casamento

Endrick e Gabriely Miranda se casaram no início de setembro, surpreendendo fãs. Os planos do casório existiam desde quando o jogador estava no Brasil. Porém, o sonho foi concretizado apenas na Espanha, após a chegada do atleta ao Real Madrid.