Jornal espanhol elogia estreia de Filipe Luís no Flamengo

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 11:03 • Rio de Janeiro

Filipe Luís iniciou sua história à frente do Flamengo em noite iluminada no Maracanã. Assumindo a equipe após a saída de Tite, o ex-lateral conduziu o Rubro-Negro a uma atuação contundente e vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, pela ida das semifinais da Copa do Brasil.

O desempenho da equipe carioca repercutiu na imprensa europeia. O jornal espanhol "As" teceu elogios ao ex-defensor do Atlético de Madrid, com a manchete: "Filipe Luís surpreende o Brasil".

- Rei morto, rei posto. O tempo dirá se Filipe Luís é um bom treinador. Para o momento, seus primeiros passos foram agigantados com duas subidas de categoria em menos de um ano e com muitas chances de conquistar seu primeiro troféu com a equipe profissional do Mengão - afirmou o jornalista Simón Escudero.

O periódico também destacou as mudanças feitas pelo comandante. Matheus Cunha, titular com Tite na Copa do Brasil, voltou ao banco para a entrada de Rossi; Léo Ortiz, utilizado seguidamente como volante, retornou à linha defensiva como lhe é de origem; e Gabigol, que recebeu poucos minutos no ano, só foi substituído aos 45' do segundo tempo e foi aclamado pelo desempenho no confronto.

Filipe terá tempo para planejar a equipe para o jogo da volta, que só acontecerá no dia 20, na Neo Química Arena. Antes da paralisação para a Data Fifa, o Flamengo voltará a campo mais uma vez, visitando o Bahia no sábado (5), às 19h (de Brasília).

