Endrick pede passagem, e Ancelotti enfrenta impasse no Real Madrid

Endrick está pedindo passagem no Real Madrid: atacante pode ser titular diante do Atlético de Madrid no final de semana (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Copiar Link

Escrito por João Marcos • Publicada em 27/09/2024 - 05:30 • Madri (ESP)

A boa fase de Endrick no Real Madrid virou um "problema" para o técnico Carlo Ancelotti. Isso porque, embora elogie o brasileiro com frequência, o treinador ainda não sente segurança na escalação com três atacantes que adotou para primeiros jogos da temporada, e pode fazer uma mudança que reduziria as oportunidades do jovem.

➡️ Varane se aposentou! Por onde andam os jogadores da França campeã do mundo em 2018?

➡️ Veja a classificação atualizada e simule os próximos jogos do Real Madrid em La Liga

Na última semana, o jornal "Marca", da Espanha, informou que o italiano já estuda mudar a formação da equipe e adotar um sistema tático com quatro jogadores no meio-campo. A intenção seria justamente dar maior consistência ao time nos principais jogos da temporada, como o clássico diante do Atlético de Madrid, marcado para domingo (29) às 16h (hora de Brasília).

A decisão causaria polêmica por si só, se considerarmos que um dos "galácticos" do ataque perderia a vaga na equipe para dar lugar a outro volante (Tchouaméni ou Camavinga, atualmente lesionados). Neste sentido, a lesão muscular sofrida por Mbappé facilitaria o trabalho do técnico para encaixar Endrick entre os titulares do time, pelo menos em um primeiro momento.

Mas as atuações recentes do jovem amplificam o dilema do treinador. Com apenas 49 minutos jogados na temporada (mais acréscimos), o atacante já acumula dois gols. Também foi protagonista de lances importantes, como o pênalti sofrido na goleada por 4 a 1 diante do Espanyol ou a bola na trave em seu primeiro lance diante do Alavés.

Carlo Ancelotti tem que decidir: seguir com os três atacantes ou escalar uma equipe mais segura? (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Na última quarta-feira (26), o mesmo "Marca" publicou que o brasileiro pode ser titular no clássico do final de semana, justamente na vaga que se abre no ataque. A informação vai ao encontro de algumas declarações recentes de Ancelotti, que cravou: Endrick será titular do Real Madrid em breve.

- Ele será titular em um dos próximos jogos. É o seu futuro: vai ser titular do Real Madrid em muitas partidas. Pela qualidade que tem, isso é bastante óbvio. É um garoto muito humilde, que fala muito pouco e trabalha muito - afirmou o italiano em entrevista na última semana.

Uma fala mais recente do técnico, no entanto, pode servir de alerta para o atacante. Na coletiva após a goleada por 4 a 1 sobre o Espanyol, Ancelotti deixou claro que Endrick deve ter paciência e aguardar a sua oportunidade.

- Por um lado, sim (merece mais minutos), pois está entrando bem e com muita qualidade. Por outro lado, temos Vinícius, Rodrygo e Mbappé (no ataque). Ele precisa ser um pouco paciente - resumiu o treinador.

Ancelotti tem uma decisão complexa para tomar: o técnico sabe que Endrick merece jogar, mas quer uma equipe mais segura. Este impasse só será resolvido no clássico do final de semana. Até lá, segue a expectativa por uma oportunidade para o brasileiro entre os titulares da equipe.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional