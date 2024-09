Endrick e Gabriely Miranda (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 16:28 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (16) Endrick, atacante do Real Madrid, e a influencer Gabriely Miranda anunciaram casamento no Instagam. O namoro do jovem casal já gerou uma série polêmicas, incluindo o "climão" entre a mãe do atleta e a modelo.

Endrick e Gabriely divulgaram ensaio fotográfico do casal com as vestimentas da cerimônia de casamento. A publicação foi acompanhada de legenda com trecho do versículo bíblico Matheus 19:6: “Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa.”. Minutos depois, a influenciadora adiciou a frase "Enfim, casados." na publicação.

Horas antes do anúncio da união, Cintia Ramos, mãe do jogador de 18 anos, publicou em sua rede social a reflexão da pastora Camila Barros sobre a importância de honrar a família.

- Não respeita tua casa, não respeita a tua vida, não respeita a tua história e você curte, comenta, compartilha, manda beijo e vai no aniversário. É uma quebra de princípio. Depois tá deprimido e não sabe porquê. Porque a Bíblia diz aqui a quem honra, honra. Se não tem honra, meu irmão, sai. Inimigo não respeita quem oferece paz quando ele chama para guerra. - afirmou a pastora.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A mãe de Endrick já havia comentado sobre o namordo do filho com a modelo, se mostrando contrária a uniãio. Em entrevista ao programa 'Conversa com Bial', Cintia Ramos afirmou que "Os dois são muito novos para casar porque têm muitas coisas pela frente".

Esta não foi a primeira polêmica envolvendo a mãe de Endrick e Gabriely Miranda. Na festa de despedida do jogador, em Maio deste ano, Cintia Ramos lançou olhares a namorada do filho e a foto viralizou nas redes sociais.