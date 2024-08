Após gol de Endrick, reação da mãe e da namorada do atacante viraliza na web; veja

Comemoração de Endrick após primeiro gol no Santiago Bernabéu (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 17:24 • Rio de Janeiro

Endrick marcou na estreia no Santiago Bernabéu, neste domingo (25), pela 2ª da La Liga. Após o feito, torcedores presentes no estádio flagraram a reação da mãe, Cintia Ramos, e a namorada fo jogador, Gabrielly Miranda. As duas naquele momento pareceram deixar as possíveis indiferenças de lado e se abraçaram emocionadas.

➡️Endrick quebra marca histórica com gol pelo Real Madrid

A relação entre as duas é uma grande incógnita. Elas já protagonizaram climões durante entrevistas e aparições públicas de destaque. Contudo, nunca houve um ataque direto ou uma declaração polêmica direta. Independente da relação pessoal entre nora e sogra, as duas festejaram juntas o feito do atacante. Confira o vídeo que viralizou na web abaixo:

O gol

Na vitória do Real Madrid contra o Real Valladolid por 3 a 0, pela 2ª rodada da La Liga, Endrick entrou nos minutos finais do confronto no lugar de Mbappé. Com poucos minutos em campo, o brasileiro conseguiu marcar o último gol da vitória madridista aos 94 minutos.