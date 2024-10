Endrick será titular do Real Madrid diante do Lille, pela Champions League; veja a escalação

Endrick será titular do Real Madrid pela primeira vez diante do Lille, pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Publicada em 02/10/2024 - 15:39 • Lille (FRA)

O atacante Endrick será titular do Real Madrid diante do Lile nesta quarta-feira (2), em jogo válido pela segunda rodada da Champions League. Esta é a primeira vez que o jovem iniciará uma partida pelo clube espanhol.

O brasileiro formará dupla de ataque com Vinícius Júnior, craque da equipe. Assim, a escalação escolhida por Carlo Ancelotti para o duelo diante dos franceses tem: Lunin; Carvajal, Militão, Rudiger e Mendy; Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Bellingham; Vini Jr e Endrick.

A primeira oportunidade de Endrick entre os titulares do Real Madrid já era esperada. Nas últimas semanas, o técnico do Real Madrid havia indicado em entrevistas coletivas que daria mais espaço para o jogador, que vinha entrando bem no segundo tempo dos jogos.

Uma destas partidas foi justamente a estreia do clube espanhol na Champions League, diante do Stuttgart (Alemanha), vitória por 3 a 2. Na ocasião, o brasileiro marcou o gol da vitória merengue em lance inesperado: com Mbappé e Vini Jr passando um de cada lado, Endrick resolveu finalizar a gol de média distância.

Endrick marcou o gol que garantiu a vitória ao Real Madrid na estreia da Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

O Lille, adversário do Real Madrid, definiu a seguinte escalação para o duelo: Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Alexsandro Ribeiro, Gudmundsson e Bakker; Zhegrova, Benjamin André, Bouaddi e Cabella; Jonathan David.

A bola rola para Real Madrid x Lille às 16h (hora de Brasília), no Stade Pierre Mauroy, em Lille (França). Os espanhóis iniciam a rodada na 15ª posição da tabela, com três pontos. Os franceses, por sua vez, ocupam a 29ª posição, sem pontos.

