Torcida do Vitória influencia novo sucesso do k-pop; entenda

Um cântico da torcida do Vitória atravessou continentes e serviu de inspiração para uma nova música do gênero k-pop. Trata-se da canção "Slide", fruto de uma colaboração entre o produtor italiano kino, Simone Eleuteri, conhecido como Fudasca, o rapper americano-coreano Ted Parkmembro do grupo de k-pop e de Kino, membro do grupo de k-pop Pentagon.

A influencia brasileira fica evidente logo no início do single. Isso porque, a obra se inicia com a referência a uma música popular da arquibancada do Estádio Barradão: "Chama a Samu, desde 97 a 'Bagay' toma no C*". A torcida do vitória constuma cantar determinada canção em jogos contra o Bahia, em tom de provocação a uma organizada do time rival.

A ação dos torcedores do Vitória popularizou nos últimos meses, após um vídeo viralizar na web de um torcedor. Fudasca encontrou o vídeo no TikTok e utilizou a provocação dos torcedores rubro-negros como inspiração para o novo hit. Em pronunciamento sobre o processo criativo da canção, ele afirmou ter tentado incorporar a animação dos torcedores na obra.

- Amei como as pessoas estavam envolvidas e como tudo estava tão cheio de energia - comentou o produtor. Sempre fui fascinado pela energia e paixão dos torcedores de futebol brasileiros. Lembro de usar uma camisa do Ronaldinho quando jogava futebol com amigos. Acho que a energia do futebol, junto com os ritmos da música brasileira, são as principais coisas que inspiraram essa música. Queria reproduzir essa energia - concluiu.

