Vitória faz contato por Lucas Halter, que não deve permanecer no Botafogo

O Vitória tem se movimento no mercado da bola em busca de reforços para a próxima temporada. Além do atacante Wellington Rato, do São Paulo, o presidente Fábio Mota também confirmou, em entrevista ao "Ge", que o Rubro-Negro está próximo de contratar Lucas Halter, do Botafogo.

O zagueiro chegou ao Glorioso no início de 2024, vindo do Goiás, e ganhou a titularidade rapidamente com a saída de Victor Cuesta no início da temporada. O jogador disputou o Campeonato Carioca, mas foi perdendo espaço na equipe principal com a chegada de Bastos e Alexander Barboza. Com a camisa alvinegra, Halter disputou 39 partidas, com dois gols e uma assistência.

– Dois jogadores que nos interessam. Temos conversado. Nossa relação com o São Paulo é excelente. Ano passado a gente teve Luan cedido pelo São Paulo. Questão de valores, deixa para as agremiações. A gente está bem próximo do Lucas (Halter) e também conversando bem com o São Paulo.

O zagueiro tem contrato até o fim de 2027, mas com poucos minutos no Botafogo, a tendência é que o jogador deixe o Rio de Janeiro para o ano que vem. Apesar do contato feito pelo Vitória, as conversas ainda são embrionárias.

Lucas Halter foi campeão brasileiro e da Libertadores deste ano com o Botafogo. Revelado pelo Athletico, o jogador de 24 anos se destacou nas duas temporadas em que esteve emprestado ao Goiás, em 2022 e 2023.

O Botafogo não deve dificultar a saída do atleta e busca aliviar a folha salarial com jogadores pouco utilizados do elenco. Algumas saídas já são dadas como certas, como a do meia Thiago Almada, Marçal, Tchê Tchê e Eduardo.

