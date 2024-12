Federação Iraniana investiga jogador por contato físico com torcedora; entenda

A Federação de Futebol Iraniana convocou um jogador para prestar esclarecimento referente a um contato físico com uma fã. Trata-se do lateral iraniano Ramin Razaeian, do Esteghlal, que abraçou uma torcedora antes de um jogo do Campeonato Iraniano.

A agência de notícias Tasnim noticiou o evento, ressaltando a discussão sobre as normas sociais e a presença feminina nos estádios no Irã. De acordo com a lei islâmica vigente no país desde a revolução de 1979, é proibido o contato físico entre homens e mulheres que não sejam familiares.

Outro jogador foi condenado

O incidente com Rezaeian não é o primeiro do tipo. Em abril, Hossein Hosseini, goleiro do mesmo time, enfrentou suspensão e multa de US$ 4.700 por um abraço similar. Na ocasião a justificativa para a punição foi a "má conduta em relação aos agentes de segurança durante a partida".

Até o momento da publicação desta matéria, a Federação de Futebol Iraniana, responsável pela punição, e o jogador não comentaram sobre o caso. O atleta, de 34 anos, tem uma carreira extensa no futebol internacional com passagens por clubes do Catar e da Bélgica.