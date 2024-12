Bruno Guimarães e Isak brilham em vitória do Newcastle na Premier League

A vitória expressiva do Newcastle contra o Ipswich, por 4 a 0, teve sabor brasileiro de Bruno Guimarães e hat-trick do artilheiro Alexander Isak. No jogo da 17ª rodada da Premier League, no Estádio Portman Road, o meio-campista deu uma assistência para um dos três gols do atacante sueco, fora as diversas chances criadas.

Eficaz desde o primeiro minuto, os Mapgies abriram o placar rapidamente e saíram para o intervalo com três gols de vantagem. Isak marcou o primeiro na sobra da defesa mandante, Murphy ampliou e o sueco fez o terceiro em jogada inteligente de Bruno Guimarães, que marcou alto e aproveitou o erro na saída de bola do Ipswich.

Nos primeiros minutos da segunda etapa, Isak marcou o quarto do Newcastle, que sacramentou seu hat-trick no duelo fora de casa.

Números de Isak e Bruno Guimarães contra o Ipswich Town

ALEXANDER ISAK

🥅 3 gols

⚠️ 1 grande chance criada

🧠 67% no acerto de passes

🎯 100% no acerto de finalizações

A atuação amplia os bons números do atacante na temporada: agora, são 11 gols e quatro assistências em 18 partidas.

BRUNO GUIMARÃES

🅰️ 1 assistência

🧠 91% no acerto de passes

⚽ 61 ações com a bola

❗ 3 faltas sofridas

⚔️ 1 interceptação

Sólido no meio de campo da equipe de Eddie Howe, Bruno Guimarães busca dar continuidade ao ótimo ano que teve desde que chegou ao clube inglês.

Com o triunfo, o Newcastle sobe posições na tabela da Premier League: agora, a equipe inglesa soma 26 pontos em 17 jogos (sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas). Em seu próximo compromisso, os Magpies encaram o Aston Villa, no St. Park Stadium, na quinta-feira (26), às 12h (de Brasília).

