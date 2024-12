Martinelli analisa troca de posição em vitória e celebra mais um gol pelo Arsenal

O Arsenal venceu o Crystal Palace por 5 a 1 no último sábado (21) e conquistou o décimo jogo invicto na temporada. Gabriel Martinelli, autor do quarto gol na goleada no Selhurst Park, foi destaque no triunfo pela polivalência: apesar de atuar geralmente pelo lado esquerdo do ataque, precisou jogar pelo lado direito após a lesão de Bukayo Saka, aos 15 minutos do primeiro tempo.

O resultado foi o quinto tento do atacante na temporada, que contribuiu para que os Gunners não se distanciassem da briga pelo título da Premier League.

Após o resultado, Martinelli analisou a atuação fora da posição habitual e celebrou mais uma vitória da equipe.

— Realmente, fizemos mais uma grande partida e construímos uma bela vitória. Infelizmente, o Saka não pôde continuar e tive que mudar de lado ainda no primeiro tempo. Mas gosto de jogar por ali também e fico feliz por ajudar com mais um gol - afirmou o brasileiro.

O gol de Martinelli saiu após uma demonstração de noção ofensiva. Aos 15' da etapa final, ele fez um facão para receber passe de Declan Rice na grande área e apenas completar para o gol adversário. Com 23 jogos na temporada, o atacante soma cinco gols e duas assistências em 2024-25. Entre os brasileiros nesta Premier League, o jogador do Arsenal (4) só não tem mais gols que Matheus Cunha, do Wolverhampton.

Gabriel Martinelli celebra seu quinto gol na temporada pelo Arsenal (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Crystal Palace 1x5 Arsenal: como foi o jogo?

Em primeiro tempo equilibrado, as duas equipes produziram chances de ataque: nove finalizações para o Crystal Palace e sete a favor do Arsenal. Pela ponta direita do campo, Saka puxou a marcação para o fundo e cruzou. Na área, a bola bateu em Gabriel Magalhães e sobrou para o xará Gabriel Jesus abrir o placar com a perna direita.

No entanto, o Palace empatou a partida com Ismaïla Sarr, após receber no meio-campo e finalizar na entrada da área. Jesus, por sua vez, colocou os Gunners em vantagem no placar novamente, com finalização no ângulo adversário. Aos 38 minutos, Gabriel Martinelli cruza, Jesus cabeceia na trave e Havertz pega o rebote e bate no fundo da rede para ampliar o placar.

No segundo tempo, o Arsenal manteve o controle do jogo com o resultado encaminhado. Em jogada trabalhada desde a defesa, Magalhães fez lindo lançamento para Trossard, que cruza na medida para Jesus. O camisa 9 perde oportunidade, mas Rice bate, e Martinelli desvia. Por fim, Rice termina com golaço fora da aérea.

