O setorista do Vasco, Lucas Pedrosa, revelou que Rafael Paiva fez testes inusitados antes da partida contra o Internacional, pela 34ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Robert Rojas foi testado na lateral-direita, possivelmente substituindo Paulo Henrique e Galdames como volante no lugar de Hugo Moura no time titular. As mudanças causaram enorme revolta na torcida do Vasco, que detonou o treinador na internet.

continua após a publicidade

➡️ Jogo do Vasco hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confira abaixo a opinião dos torcedores;

Crl, porq o Rojas no lugar do PH ?, q loucura é essa do Paiva… 10 dias livre e querendo inventar ? https://t.co/zbnyfnGBbb — NANDINHO  ✠ (@ndcrvg99) November 21, 2024

Rojas e Galdames é inaceitável. Paiva é uma mula https://t.co/2B0bFPQqEr — Thallys Banido ☭ (11-3) (@ThallysBan) November 21, 2024

Vasco precisando pontuar pra subir na tabela, aí o cara inventa Rojas de lateral e Galdames de primeiro de volante



Rojas não aguenta correr e o galdames não sabe marcar, Paiva só pode tá cavando a demissão — thiagao 🪶 (@thiagolindos2) November 21, 2024

Se o Paiva me inventar de ir com Rojas e Galdames eu acho que nem assisto o jogo mané.. não é possível. https://t.co/1q1GNM19U4 — Rico (@brunoricoo) November 21, 2024

➡️ Vasco x Internacional: qual elenco é mais valioso?

Rafael Paiva prepara Vasco para reta final

Rafael Paiva teve cerca de oito dias para preparar o Vasco visando os últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro. A pausa para a Data Fifa foi importante para o recondicionamento de Coutinho.

O Vasco ainda sonha com uma vaga na fase preliminar da Libertadores. Para isso, o Cruz-Maltino precisa começar a caminhada vencendo o Internacional, às 20h desta quinta-feira (21), em São Januário. O clube da Colina Histórica é o décimo colocado no Brasileirão, com 43 pontos.

continua após a publicidade