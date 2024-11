Jogo do Vasco hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Vasco encara o Internacional pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Gigante da Colina superou o seu adversário pelo placar de 2 a 1. A partida terá início a partir das 20h, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de Pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Veja tudo sobre o jogo de hoje do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco chega para o jogo de hoje após ter perdido para o Fortaleza na última rodada do Brasileirão antes da paralisação para a Data Fifa. Nos últimos cinco confrontos do Gigante da Colina, são três derrotas, um empate e uma vitória. Com estes resultados recentes, a equipe se apresenta na nona colocação, com 43 pontos somados.

Já o Internacional vem para esta partida depois de bater o Fluminense, jogando diante de sua torcida, pelo placar de 2 a 0. O Colorado soma quatro vitórias e um empates nos últimos cinco jogos, mostrando um retrospecto quase perfeito. Com os resultados, a equipe gaúcha disparou no Campeonato Brasileiro, chegando até a quinta colocação, com 59 pontos, o mesmo do Flamengo, mas ficando atrás por critérios de desempate.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Vasco x Internacional (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Internacional

Brasileirão Série A - 34ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 21 de novembro, 20h

📍 Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Vasco e Internacional

⚽Escalações prováveis de Vasco e Internacional

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor (Léo), Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Coutinho; Maxime Dominguez, Emerson Rodríguez, Vegetti - Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques: Adson e David (Lesionados).

Internacional

Sergio Rochet (Anthoni); Aguirre, Rogel, Vitão, Renê; Fernando (Rômulo), Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick; Wesley, Borré - Técnico: Roger Machado.

Desfalques: Bruno Gomes e Bernabei (Suspensos).