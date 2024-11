Dublador revela o que Veiga disse para distrair juiz e mudar lugar da cobrança

Uma polêmica passou a circular a cobrança de falta de Raphael Veiga que deu o gol da vitória para o Palmeiras contra o {Bahia}, na Arena Fonte Nova. Alguns especialistas e internautas perceberam durante a transmissão que o jogador alterou um pouco o lugar onde a falta deveria ser cobrada e acreditam que isso influenciou diretamente na cobrança. O dublador Gustavo Machado, especialista em leitura labial, revelou o que Veiga falou para distrair o árbitro Wagner Nascimento, enquanto afastava a bola para trás da "marca da cal".

continua após a publicidade

➡️ Especialista em arbitragem aponta gol irregular de Veiga, do Palmeiras, contra o Bahia

A pontaria e malandragem do Veiga estão em dia! 🤣🏆 pic.twitter.com/9FWMKft47r — Gustavo Machado (@gustavomachadog) November 21, 2024

➡️Veja a probabilidade de título do Brasileirão atualizada

O gol de falta de Raphael Veiga igualou o placar para o Palmeiras diante do Bahia. O duelo, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, terminou em vitória do Verdão por 2 a 1.

Web percebe "malandragem" de Raphael Veiga no gol de falta

O Raphael Veiga atrasou tanto a bola, o que impressiona é o Wagner Nascimento, vulgo Gil Da Esfiha, não teve postura no lance.



A bola estava originalmente à 20M de Distância,foi parar a 22 Metros de Distância. Se a bola tivesse na posição original, iria na barreira.



🎥 PREMIERE pic.twitter.com/5qqE6QLpQ2 — Gazeta Botafogo ⭐📰 (@agazetabotafogo) November 20, 2024

O VEIGA FOI ESPERTINHO E A GENTE VIU! ELE COLOCOU A BOLA MAIS PRA TRÁS E FEZ UM GOLAÇO! 😱🐷🔥 Que vitória do Verdão e que golaço do jogador do Palmeiras! O árbitro caiu na dele... #BrasileirãoBetano pic.twitter.com/6dRt0x9asA — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 20, 2024

Como foi a 34ª rodada do Brasileirão?

As 18h, diante do Bahia na Arena Fonte Nova, o Palmeiras cumpriu seu dever de casa e venceu o tricolor. Com um golaço de falta de Raphael Veiga, o Porco virou o placar da partida nos minutos finais e levou os três pontos para casa.

continua após a publicidade

Os outros gols foram marcados por Luciano Rodríguez, que abriu o placar para o Bahia, e Flaco López, que empatou para o Palmeiras.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte