Após o empate do Botafogo em 0 a 0, com o Atlético-MG, pelo Brasileirão, a vantagem para o Palmeiras caiu para dois pontos. A proximidade do rival alviverde na tabela trouxe de volta os fantasmas de 2023 e grande parte da mídia passou a pontar o Palmeiras como favorito na competição, mas não é o caso de Eric Faria. O comentarista da Globo acredita no favoritismo alvinegro na competição e se apoia nos bons resultados contra o Palmeiras ainda neste ano.

Botafogo e Palmeiras disputam taça do Brasileirão pelo segundo ano consecutivo (Fotos: Thiago Ribeiro e Ettore Chiereguini/AGIF)

O que disse Eric Faria?

- Um grande líder precisa aparecer em momentos pontuais. E, ontem, o Arthur Jorge, após o frustrante empate sem gols com o Atlético-MG, saiu de campo olhando por cima e foi firme na entrevista coletiva: “Saímos líderes novamente, continuamos sem perder. Sabíamos que teríamos um jogo difícil, o Atlético-MG é uma equipe boa. Hoje não quis jogar (Atlético-MG), mas conheço o valor da equipe. Dizer que é um ponto e seguimos líderes. Faltam 12 pontos para disputar e vamos à luta.”

É óbvio que a vantagem para o Palmeiras encurtou, é muito provável que o confronto direto no Allianz Parque tenha “ares” de final, mas o Líder deu o recado para os jogadores e torcedores. A liderança segue alvinegra e nos três duelos esse ano, o Botafogo venceu duas vezes e empatou em SP no segundo jogo da Libertadores. O adversário a ser batido, independentemente das narrativas, é o Botafogo do Arthur Jorge. A chama segue acesa. E muito - escreveu em seu Instagram.

Botafogo 1 x 0 Palmeiras no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como foi o jogo do Botafogo?

Pressionado com a vitória do rival, o Botafogo precisava vencer o Galo no Brasileirão para manter a distância de quatro pontos para o Palmeiras, dando mais tranquilidade para enfrentá-los no Allianz Parque.

Apesar do cenário favorável pelo jogo ter sido disputado com portões fechados, anulado o "fator casa" do Atlético-MG, e de ter jogado com um jogador a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo, a vitória não veio.

Botafogo e Galo ficaram no empate sem gols no Independência. Mas, para o Fogão, o prejuízo foi ainda maior que deixar dois pontos pelo caminho. Para a próxima rodada do Brasileirão, contra o Vitória, no Nilton Santos, Artur Jorge não poderá contar com duas peças primordiais no seu time: Luiz Henrique, expulso em confusão generalizada ao fim da partida, e Alexander Barboza, expulso durante o jogo.