Vasco x Internacional: qual elenco é mais valioso?

Vasco e Internacional se enfrentam neste quinta-feira (21), às 20h (de Brasília), em São Januário, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Mas, afinal, qual elenco é mais valioso entre as duas equipes? O Lance! comparou os valores de mercado somado dos jogadores do Cruz-Maltino e do Colorado.

O valor de mercado somado dos jogadores do Vasco é de 76,18 milhões de euros (aproximadamente R$ 464 milhões na cotação atual), segundo o site Transfermarket. Lucas Piton, lateral-esquerdo e um dos líderes de assistência do clube, lidera o montante com um valor de € 8 milhões.

Ao lado dele, Philippe Coutinho (€ 7,50 milhões), Rayan (€ 7 milhões), Léo Jardim (€ 5,50 milhões) e João Victor (€ 5 milhões) fecham o top cinco dos mais caros do Cruz-Maltino.

O Internacional, por sua vez, tem 73,90 milhões de euros (aproximadamente R$ 450 milhões) com o montante do elenco atual do clube, ainda de acordo com o site Transfermarket. O valor mais alto fica empatado entre três jogadores: Wanderson, Rafael Borré e Vitão, todos com € 8 milhões. Thiago Maia (€ 6 milhões) e Wesley (€ 5,50 milhões) completam entre os cinco jogadores mais caros do clube gaúcho.

Prováveis escalações de Vasco e Internacional

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Maxime Dominguez (Puma), Emerson Rodríguez (Leandrinho) e Vegetti.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Fernando, Bruno Henrique, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.