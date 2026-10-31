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Pênalti perdido por Harry Kane, do Bayern, gera revolta: 'Não dá'

Jogador foi eleito o melhor do mundo na última semana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 17:14
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Harry Kane em aquecimento com o Bayern de Munique antes da partida
Harry Kane desperdiçou pênalti em Bayern x Dortmund (Foto: Karl-Josef HILDENBRAND)

Durante o duelo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund neste sábado (31), pela Bundesliga, a atuação de Harry Kane virou assunto nas redes sociais. O atacante inglês esteve no centro das atenções ao desperdiçar uma cobrança de pênalti no empate por 2 a 2 entre os rivais.

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Atuando em casa, os bávaros saíram na frente com gol de Laimer no primeiro tempo, mas viram o confronto esquentar na etapa final. Guirassy empatou para os visitantes, Upamecano colocou o Bayern novamente em vantagem, e Fábio Silva marcou no apagar das luzes para decretar o empate definitivo na oitava rodada.

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Veja alguns comentários:

Kane cobra pênalti e acerta o travessão em Bayern de Munique x Dortmund
Kane cobra pênalti e acerta o travessão em Bayern de Munique x Dortmund (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Como foi o jogo?

Na etapa inicial, o Bayern de Munique iniciou com mais intensidade e quase abriu o placar sobre o Dortmund com um chute da entrada da área de Olise, que carimbou a trave. No entanto, os visitantes conseguiram se recompor, criar oportunidades e assustar os bávaros. Na primeira chance, Jobe Bellingham finalizou rasteiro da entrada da área, e Ulreich fez grande defesa. E aos 36 minutos, o inglês marcou um gol após uma trapalhada entre os dois zagueiros adversários, mas o gol foi anulado por uma falta de Gadou em Ulreich, o que gerou uma grande polêmica. E na jogada seguinte, o Bayern roubou uma bola no campo de ataque, Laimer tabelou com Olise, chutou, Kobel fez grande defesa, mas o austríaco pegou o rebote para estufar as redes e dar vantagem aos mandantes.

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Na volta do intervalo, o Bayern desperdiçou inúmeras chances de ampliar o placar sobre o Dortmund. No primeiro minuto, Laimer recebeu uma bola dentro da área, bateu rasteiro e Kobel esticou o braço e impediu o gol com a ponta dos dedos. Discreto na partida, Harry Kane desperdiçou uma cobrança de pênalti ao chutar no travessão. E os visitantes aproveitaram uma bobeada da defesa para empatar o confronto com Guirassy aproveitando uma bola na área e finalizando de perna direita para estufar as redes aos 14 minutos. Mas aos 20 minutos, Kane recebeu cruzamento na área, cabeceou para o meio e Upamecano chegou na pequena área para desviar e recolocar os bávaros na frente do placar. E quando a partida se encaminhava para o fim, Fábio Silva aproveitou uma bola após dividida entre Pavlovic e Karetsas, bateu cruzado e decretou o empate no duelo.

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