menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Escalação do São Paulo: Crespo define time para enfrentar o Mirassol em estreia no Paulista

Tricolor vai a campo às 20h30 (de Brasília)

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 11/01/2026
19:24
Atualizado há 1 minutos
Rafael em vitória do São Paulo
imagem cameraRafael foi um dos destaques de 2025 (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo definiu a escalação para a estreia no Campeonato Paulista diante do Mirassol, neste domingo (11), às 20h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista.

continua após a publicidade

Com Rafael no gol, Hernán Crespo manteve o sistema com três zagueiros, já habitual em seu trabalho. A linha defensiva será formada por Ferraresi, Sabino e Alan Franco. No meio e pelas alas, Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Nicolas completam a formação.

Entre as novidades, Danielzinho e Carlos Coronel aparecem entre os relacionados. Contratado para esta temporada, o meia pode fazer sua estreia com a camisa tricolor justamente contra o Mirassol, clube pelo qual atuou anteriormente, enquanto Coronel começa no banco.

continua após a publicidade

O São Paulo inicia o Estadual em meio a um cenário político delicado, já que na próxima semana haverá reunião para discutir a votação do impeachment do presidente Julio Casares, o que divide atenções entre bastidores e campo.

No ataque, havia expectativa pelo retorno de Jonathan Calleri, mas o clube optou por preservar o argentino. Assim, Crespo escolheu a dupla formada por Luciano e Gonzalo Tapia para iniciar a partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Hernán Crespo São Paulo
Hernán Crespo fará sua estreia no Campeonato Paulista e definiu a escalação para o confronto (Foto: ESDRAS MARTINS/Mochila Press/Gazeta Press)

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo vai a campo com Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Nicolas; Luciano e Tapia.

➡️Escândalo no São Paulo: o que o Lance! sabe sobre o assunto

Escalação do Mirassol

O escalação do Mirassol chega formada por Walter, Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Lucas Mugni; Shaylon, Alesson e André Luís.

MIRASSOL X SÃO PAULO
1ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 10 de janeiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol
📺 Onde assistir: Cazé TV, pela Record e pela HBO Max.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias