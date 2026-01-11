Escalação do São Paulo: Crespo define time para enfrentar o Mirassol em estreia no Paulista
Tricolor vai a campo às 20h30 (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo definiu a escalação para a estreia no Campeonato Paulista diante do Mirassol, neste domingo (11), às 20h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista.
Com Rafael no gol, Hernán Crespo manteve o sistema com três zagueiros, já habitual em seu trabalho. A linha defensiva será formada por Ferraresi, Sabino e Alan Franco. No meio e pelas alas, Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Nicolas completam a formação.
Entre as novidades, Danielzinho e Carlos Coronel aparecem entre os relacionados. Contratado para esta temporada, o meia pode fazer sua estreia com a camisa tricolor justamente contra o Mirassol, clube pelo qual atuou anteriormente, enquanto Coronel começa no banco.
O São Paulo inicia o Estadual em meio a um cenário político delicado, já que na próxima semana haverá reunião para discutir a votação do impeachment do presidente Julio Casares, o que divide atenções entre bastidores e campo.
No ataque, havia expectativa pelo retorno de Jonathan Calleri, mas o clube optou por preservar o argentino. Assim, Crespo escolheu a dupla formada por Luciano e Gonzalo Tapia para iniciar a partida.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Veja a escalação do São Paulo
O São Paulo vai a campo com Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Nicolas; Luciano e Tapia.
➡️Escândalo no São Paulo: o que o Lance! sabe sobre o assunto
Escalação do Mirassol
O escalação do Mirassol chega formada por Walter, Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Lucas Mugni; Shaylon, Alesson e André Luís.
MIRASSOL X SÃO PAULO
1ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA
📆 Data e horário: domingo, 10 de janeiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol
📺 Onde assistir: Cazé TV, pela Record e pela HBO Max.
- Matéria
- Mais Notícias