imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo tem interesse em Kevin Zenón, mas Boca pede valor milionário

Tricolor ofereceu uma possibilidade de empréstimo com opção de compra

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 11/01/2026
16:05
Zenón Boca Juniors
imagem cameraJogador tem contrato com o Boca até 2028 (Foto: Divulgação/ Boca Juniors)
O São Paulo estaria interessado na contratação de Kevin Zenón, atualmente no Boca Juniors. O Lance! apurou que o Tricolor consultou o jogador pensando em um empréstimo de um ano, com opção de compra. Porém, o Boca colocou um obstáculo no caminho do clube: só seria negociado caso São Paulo pagasse uma cláusula de 15 milhões de dólares.

A reportagem conversou com fontes na Argentina que afirmaram que Zenón começaria a conquistar mais minutos no Boca Juniors sob o comando de Claudio Úbeda e teria interesse em brigar pelo seu espaço no time argentino. Na equipe, tem contrato até 2028.

Zenon Boca Juniors
(Foto: Divulgação/ Boca Juniors)

Aos 24 anos, atende alguns requisitos que o São Paulo tem buscado. Além da idade, também chegaria para suprir uma das necessidades que a equipe entende que deve buscar neste mercado. Oscar irá se aposentar, enquanto Rodriguinho foi negociado ao Red Bull Bragantino.

Porém, a questão financeira pode ser um impeditivo, tendo em vista a situação que o clube atravessa, além das instabilidades políticas.

Além disso, Zenón também tem chamado atenção do mercado europeu, que pode chegar com propostas melhores, segundo ouviu o Lance!.

Quem é Kevin Zenón?

Kevin Zenón foi revelado pelo Santa Fé, também da Argentina. O jogador chegou ao Boca Juniors em 2024. No último ano, disputou apenas quatro jogos em 33 partidas disputadas, mas como dito anteriormente, teria vontade de tentar brigar por espaço se possível.

O atleta também já entrou no radar da seleção argentina, tendo sido convocado para a disputa dos Jogos Olímpicos de 2024, que aconteceram em Paris.

