Atitude de Hulk em Atlético-MG x Betim viraliza: 'Corta o coração'
Galo vai empatando por 1 a 1 neste domingo (11)
Atlético-MG e Betim estão se enfrentando, na tarde deste domingo (11), em jogo que abre a temporada para o Galo. Até aqui, as equipes estão empatando por 1 a 1, e uma atitude de Hulk viralizou nas redes sociais.
O Galo abriu o placar com Reinier, ex-Flamengo, mas levou o empate no começo do segundo tempo. No momento do gol do Atlético-MG contra o Betim, a câmera focou em Hulk, que assiste a partida do camarote.
Nas redes sociais, a comemoração de Hulk com o gol de Reinier em Atlético-MG x Betim viralizou nas redes sociais. Os últimos dias foram agitados na Cidade do Galo pela negociação do ídolo do clube com o Fluminense. Veja a cena e os comentários abaixo:
Veja vídeo de Hulk no camarote e repercussão da web
Escalação do Galo
O Atlético-MG está escalado para encarar o Betim pela estreia do Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam neste domingo (11) às 18h na Arena MRV.
O alvinegro entra no Campeonato Mineiro de 2026 com o objetivo de manter sua hegemonia no futebol estadual. Atual hexacampeão, o Galo busca conquistar o sétimo título consecutivo e continuar dominante em Minas Gerais.
Para a partida, Sampaoli optou por entrar com uma equipe mesclada em Atlético-MG x Betim, formada por jovens das categorias de base e alguns atletas do time principal. A ideia do treinador é observar de perto os jovens além de preparar os principais para a estreia do Campeonato Brasileiro, no final de janeiro.
Com isso, esse é o time do Atlético-MG para enfrentar o Betim:
Éverson, Natanael, Junior Alonso, Vitão e Kauã Pascini; Alan Franco, Reinier, Iseppe; Cuello, Rony e Cadu
