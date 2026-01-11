Atitude de Hulk em Atlético-MG x Betim viraliza: 'Corta o coração'

Atlético-MG e Betim estão se enfrentando, na tarde deste domingo (11), em jogo que abre a temporada para o Galo. Até aqui, as equipes estão empatando por 1 a 1, e uma atitude de Hulk viralizou nas redes sociais.

O Galo abriu o placar com Reinier, ex-Flamengo, mas levou o empate no começo do segundo tempo. No momento do gol do Atlético-MG contra o Betim, a câmera focou em Hulk, que assiste a partida do camarote.

Nas redes sociais, a comemoração de Hulk com o gol de Reinier em Atlético-MG x Betim viralizou nas redes sociais. Os últimos dias foram agitados na Cidade do Galo pela negociação do ídolo do clube com o Fluminense. Veja a cena e os comentários abaixo:

Reinier comemora gol em Atlético-MG x Betim (Foto: Foto: Luan Martins / Agencia F8)

Veja vídeo de Hulk no camarote e repercussão da web

Escalação do Galo

O Atlético-MG está escalado para encarar o Betim pela estreia do Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam neste domingo (11) às 18h na Arena MRV.

O alvinegro entra no Campeonato Mineiro de 2026 com o objetivo de manter sua hegemonia no futebol estadual. Atual hexacampeão, o Galo busca conquistar o sétimo título consecutivo e continuar dominante em Minas Gerais.

Para a partida, Sampaoli optou por entrar com uma equipe mesclada em Atlético-MG x Betim, formada por jovens das categorias de base e alguns atletas do time principal. A ideia do treinador é observar de perto os jovens além de preparar os principais para a estreia do Campeonato Brasileiro, no final de janeiro.

Com isso, esse é o time do Atlético-MG para enfrentar o Betim:

Éverson, Natanael, Junior Alonso, Vitão e Kauã Pascini; Alan Franco, Reinier, Iseppe; Cuello, Rony e Cadu