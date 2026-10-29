Torcida do Flamengo reage à atuação de Wallace Yan: 'Precisava'
O Red Bull Bragantino venceu por 3 a 0 sobre a Chapecoense na última quarta-feira (28)
Wallace Yan foi o grande destaque da vitória do Red Bull Bragantino por 3 a 0 sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira (28), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou dois gols, os primeiros com a camisa do Massa Bruta, no duelo disputado no estádio Cícero de Souza Marques. Henry Mosquera também balançou as redes.
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A atuação do jovem atacante repercutiu entre torcedores do Flamengo nas redes sociais. Wallace Yan pertenceu ao clube carioca antes de chegar ao Bragantino, e o Rubro-Negros reagiram aos primeiros gols do jogador pela nova equipe, comentando o desempenho do atleta e sua saída do time da Gávea.
Veja a repercussão:
Como foi o jogo
O confronto começou movimentado em Bragança Paulista, com chances para os dois lados. Logo no primeiro minuto, a Chapecoense levou perigo, mas Cleiton defendeu. Na sequência, Wallace Yan respondeu pelo Bragantino, e Anderson também fez a defesa. Aos 14 minutos, Bolasie teve uma grande oportunidade para abrir o placar, mas escorregou na hora de finalizar cara a cara com o goleiro e mandou para fora.
O Bragantino passou a pressionar e chegou a marcar aos 27 minutos, com Eduardo Sasha, após desvio em finalização de Wallace Yan. No entanto, o gol foi anulado por impedimento. Lucas Barbosa também levou perigo em chute de fora da área, até que, aos 42 minutos, Wallace Yan aproveitou uma sobra após falha da defesa da Chapecoense e abriu o placar para os donos da casa.
Na volta do intervalo, o Massa Bruta manteve o ritmo ofensivo e quase ampliou logo aos três minutos, quando Wallace Yan passou perto de completar um cruzamento de Ryan. Pouco depois, aos seis, o atacante voltou a marcar: Lucas Barbosa cruzou pela direita, Wallace Yan dominou no peito e finalizou forte para fazer 2 a 0. Aos 11 minutos, ele ainda teve a chance de anotar o terceiro, mas chutou por cima do gol.
Atrás no placar, a Chapecoense tentou reagir e buscar o gol, mas encontrou dificuldades para superar a defesa adversária. Aos 25 minutos, Giovanni Augusto finalizou e obrigou Cleiton a trabalhar. Já aos 44, o Bragantino fechou a vitória: após boa troca de passes no ataque, a bola chegou à segunda trave, e Henry Mosquera apareceu entre os marcadores para finalizar e decretar o triunfo por 3 a 0.
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