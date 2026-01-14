Torcida do Palmeiras manda recado a Weverton após acerto com o Grêmio

Depois de oito anos de muita história no Palmeiras, o goleiro Weverton está a caminho do Grêmio, em definitivo. Recentemente, o jogador de 38 anos perdeu espaço para Carlos Miguel, que chegou no Verdão em 2025. Nas redes sociais, muitos torcedores do Alviverde mandaram um recado ao ídolo depois que sua saída se tornou pública.

O goleiro que fez história no Palmeiras receberá valorização salarial no Grêmio e um contrato extenso, diferente do proposto pela diretoria alviverde. Internamente, o Verdão sinalizou que renovaria por mais uma temporada, ou seja, até o fim de 2027.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras mandaram recados a Weverton após sua ida para o Grêmio. Apesar dos últimos meses conturbados, o carinho pela grande história construída permaneceu intacto, e as palavras de despedida das arquibancadas foram traduzidas em gratidão. Veja os comentários abaixo:

Veja recados da torcida do Palmeiras a Weverton após ida para o Grêmio

Reviravolta na negociação e história no Alviverde

A diretoria do Palmeiras se incomodou com a abordagem do Grêmio, que não consultou o clube e iniciou conversas diretamente com o staff de Weverton. Nas últimas horas, no entanto, as partes voltaram a negociar e encaminharam a saída.

O Palmeiras vê Weverton como um dos principais ídolos da "Era Abel Ferreira" e concordou em respeitar a decisão do camisa 21, que comunicou o desejo de deixar o clube para ter mais minutos em campo. Assim como adiantado anteriormente pelo Lance!, a comissão técnica vê Carlos Miguel como titular da posição. A mudança de visão foi fundamental para saída de Weverton do Palmeiras para o Grêmio.

No Palmeiras desde 2018, o goleiro iria para a sua nona temporada com a camisa alviverde. Em 2025, disputou 58 jogos, todos como titular, e sofreu 42 gols. Ao todo, Weverton soma 12 títulos pelo clube, entre eles duas Copas Libertadores (2020 e 2021) e três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023).