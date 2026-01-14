Palmeiras se despede de Weverton e prepara homenagem antes de clássico

O Palmeiras oficializou a saída de Weverton, que defenderá o Grêmio pelas próximas três temporadas. O goleiro deixa o Verdão após oito anos. A diretoria alviverde irá homenagear o ex-jogador antes do clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (14), na Arena Barueri.

continua após a publicidade

A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Conforme antecipado pelo Lance!, o goleiro está de saída para o Grêmio, que ofereceu valorização salarial e um contrato mais longo, fatores que acabaram atraindo Weverton.

O Palmeiras enxerga Weverton como um dos pilares da 'Era-Abel Ferreira' e concordou em respeitar a vontade do jogador. O goleiro perdeu espaço após a chegada de Carlos Miguel, tido pela comissão técnica como o titular da posição.

continua após a publicidade

Weverton será homenageado pela diretoria do Palmeiras antes do clássico com o Santos, no gramado da Arena Barueri. Nas redes sociais, o Verdão fez uma publicação se despedindo do ídolo.

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

História no Palmeiras

Weverton foi contratado pelo Verdão em 2018 e viveu altos e baixos no clube. Ao chegar, iniciou a trajetória como terceiro goleiro, mas terminou a competição nacional como titular. Naquele ano, conquistou o primeiro título pelo Palmeiras: o Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Em 2020, após a chegada de Abel Ferreira, Weverton passou a integrar um dos elencos mais vitoriosos da história alviverde. Ao todo, conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). O atleta defendeu o Palmeiras em 454 partidas e é o goleiro com mais títulos pelo clube.

+ Aposte na vitória do Palmeiras contra o Santos pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.