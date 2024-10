Torcida do Palmeiras aponta culpado por jogo sem gols: ‘Parar de passar pano’

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 19:51 • Rio de Janeiro

Palmeiras e Bragantino ficaram em um empate sem gols, neste sábado (5), no Estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. A ineficiência do ataque Alviverde desagradou os torcedores an web, que apontaram o centroavante Flaco López como principal culpado.

Com o resultado, o Verdão chega aos 57 pontos e continua na vice liderança. O Massa Bruta, por sua vez, busca a vaga na classificação para a Sul-Americana, mas segue na 13ª posição, com 34 pontos.

A análise é antiga e se renova sempre: Não dá para o Palmeiras ter como ATACANTES, Flaco López e Rony Flaco López fez muitos gols na temporada, mas perde gols incríveis e decisivos Rony, prefiro nem comentar sobre. É desesperador... — INFOS PALESTRA (@infos-palestra.bsky.social) 2024-10-05T21:52:00.178Z

O Flaco Lopez tb quando precisa ser decisivo ele refuga. Assim nunca vai ser um grande centroavante. — Rafameiras1993 (@rafameiras1993.bsky.social) 2024-10-05T21:45:48.044Z

Pare de passar pano pro Flaco, por favor. Sempre perdendo gols fáceis em momentos decisivos — Palmeirense sempre (@camydiep.bsky.social) 2024-10-05T22:07:48.644Z

Em dia como hoje Rony é indefensável mas tem que dalar de flaco Lopes também. Ele só faz gol depois de perder muitos antes e hoje só perdeu. Tem que falar também de flaco e Rony ser as opções de homem gol do palmeiras. É muito pouco pro status do Palmeiras hoje. — Comentarista de TT (@comentarista-tt.bsky.social) 2024-10-05T22:22:59.803Z

O que vem por aí?

As equipes voltam à campo após o período da Data Fifa, somente daqui a duas semanas. O Palmeiras viaja para enfrentar no Juventude, no próximo dia 20, no Alfredo Jaconi, às 20h. Por outro lado, o RB Bragantino vai à Bahia enfrentar o Vitória, no dia 19, às 16h, no Barradão.