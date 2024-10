Weverton comenta convocação para a Seleção Brasileira: ‘é fruto do meu trabalho’

Weverton ocupará a vaga de Alisson na Seleção Brasileira (Foto: IMAGO / sportphoto24)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 19:16 • São Paulo (SP)

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi convocado para defender a Seleção Brasileira nos próximos dois amistosos contra o Chile e o Peru. O camisa 21 do Alviverde irá ocupar a vaga de Alisson, que foi lesionado durante a vitória do Liverpool contra o Crystal Palace, pela Premier League. Após o empate com o Bragantino, Weverton comentou sobre a oportunidade e agradeceu o privilégio de vestir a camisa amarelinha.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- Estou muito feliz. É sempre uma honra, um privilégio vestir a camisa da seleção. Isso é fruto do meu trabalho, o que venho fazendo na competição. Quero agradecer a Deus e aos meus companheiros que têm me ajudado, o Rogério, o Talles, todos eles fazem parte, são pessoas que batem na tecla que eu tenho que estar sempre sonhando, ter a seleção como objetivo. Hoje veio a coroação desse grande trabalho. Estava me preparando quando recebi essa ligação, e uma ligação dessa te motiva mais para vir para o jogo. Vim mais motivado e acho que consegui fazer bem a minha parte. Infelizmente, a vitória não veio, mas vamos lutar até o final - comentou o goleiro.

➡️Palmeiras segura o empate contra o Bragantino e segue vice-líder do Brasileirão

Weverton em ação pelo Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Weverton já atuou em 10 partidas pela Seleção, sofreu oito gols e atuou em 16 defesas. O goleiro terá dois compromissos com o Brasil nas próximas duas semanas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026: o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília. A apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira (7), em São Paulo.