Em casa, Atlético-MG vacila e empata com Vitória pelo Brasileirão

Publicada em 05/10/2024 - 18:32 • Belo Horizonte (MG) • Atualizada em 05/10/2024 - 19:37

O Atlético-MG empatou com o Vitória por 2 a 2, neste sábado (5), pela 29ª rodada do Brasileirão, na Arena MRV. O Galo abriu o placar com gols de Vera e Vargas, mas o Rubro-Negro buscou o empate na segunda etapa com Wagner Leonardo e Alerrandro balançando as redes.

Como foi a partida?

Na primeira etapa, o Atlético-MG abriu o placar cedo com Fausto Vera recebendo uma bola no meio da área e finalizando de primeira. O Galo seguiu pressionando e o segundo gol foi amadurecendo até que Vargas recebeu um cruzamento na área e se abaixou quase até o chão para ampliar o marcador.

No segundo tempo, a equipe de Gabriel Milito com outra postura. O Vitória aproveitou e descontou com Wagner Leonardo aproveitando um cruzamento aos 18 minutos e cabeceando para o fundo das redes. Quatro minutos mais tarde, Alerrandro recebeu um passe de um adversário na altura do meio-campo, driblou Bruno Fuchs e deixou tudo igual.

O que vem por aí?

Nesta quarta-feira (9), o Atlético-MG volta a campo para encarar o Grêmio durante a Data Fifa em jogo atrasado pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o Vitória tem duas semanas de treinos cheias para se dedicar ao confronto com o RB Bragantino, no sábado (19), na luta contra o rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 2 x 2 Vitória - Brasileirão

29ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 5 de outubro de 2024, às 16h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gol: Fausto Vera, 8'/1ºT (1-0); Vargas, 45'/1ºT (2-0); Wagner Leonardo, 19'/2ºT (2-1); Alerrandro, 23'/2ºT (2-2)

🟨 Cartões amarelos: Bruno Fuchs (CAM)

🟥 Cartão vermelho: Everson (CAM)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everton; Lyanco, Bruno Fuchs (Saravia) e Junior Alonso; Palacios (Alan Kardec), Fausto Vera, Otávio e Rubens; Vargas (Scarpa), Deyverson (Matheus Mendes) e Igor Gomes (Alan Franco).

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Cáceres (Jos[e Hugo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Ricardo Ryller), Willian e Matheusinho; Mosquito (Janderson), Alerrandro (Everaldo) e Carlos (Edu Ribeiro).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)