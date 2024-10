Torcedores vão à loucura com expulsão de Everson em Atlético-MG x Vitória

(Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 18:28 • Rio de Janeiro

No empate entre {Atlético-MG} x Vitória, na Arena MRV, pela 29º do {Campeonato Brasileiro}, a expulsão do goleiro Everson causou enorme revolta nos torcedores do Galo. Dessa vez as críticas não são direcionadas a arbitragem, mas sim a imprudência do goleiro que tocou com a mão na bola fora de área.

Com a expulsão, o Atlético ficou com um a menos na reta final do jogo. O Galo abriu e ampliou o placar do jogo, mas viu o Vitória ligar o modo "rolo compressor" no segundo tempo e empatar a partida. O Rubro-Negro chegou a fazer o gol da virada por 3 a 2, mas foi anulado pelo VAR por impedimento.

Só piora, agora o Everson expulso dps de ir jogar vôlei no meio de campo!! — Bebedouro do Pavón (@bebedourodopavon.bsky.social) 2024-10-05T21:12:55.827Z

tá de parabéns viu everson 👏🏻👏🏻👏🏻 — b (@guiltyrsin.bsky.social) 2024-10-05T21:16:00.650Z

Everson foi bem burro tbm nesse lance. — Diego Lamounier (@diegolamounier13.bsky.social) 2024-10-05T21:15:15.418Z