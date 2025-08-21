LDU x Botafogo: Vidente crava quem avança pela Libertadores
Equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (21)
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo venceu a LDU por 1 a 0, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, e defende a classificação para as quartas de final, nesta quinta-feira. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio La Casa Blanca, localizado a mais de 2.800 metros de altitude. Diante disso, o vidente Luís Filho, do canal “Renascer das Cartas” apontou um favoritismo para a equipe alvinegra.
LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Onde Assistir
Erro da polícia de Quito irrita o Botafogo, que reclamará na Conmebol
Botafogo
John Textor se manifesta sobre processo de recompra do Botafogo
Botafogo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Segundo o tarólogo, os donos da casa devem fazer uma pressão inicial com jogadas em velocidade, tentando dificultar o jogo do Botafogo. No entanto, a LDU precisa ficar atenta aos espaços deixados, durante suas investidas ao ataque. Para Luís Filho, a estratégia da equipe equatoriana pode se tornar ineficaz durante os 90 minutos.
Por outro lado, o vidente destacou que o Glorioso pode vir com novidades para o duelo decisivo. Luís Filho reforçou que o Alvinegro precisa estar concentrado para o confronto e precisa seguir com a estratégia definida pelo técnico Davide Ancelotti.
Numa visão geral, o tarólogo reforçou que o Botafogo precisa estar atento durante os 90 minutos, para tentar controlar os riscos que um jogo na altitude pode causar. Um empate não está descartado, mas a tendência é de que mais uma equipe brasileira avance para a próxima fase.
LDU x Botafogo
O primeiro confronto entre LDU e Botafogo terminou com vitória alvinegra, por 1 a 0, no Nilton Santos. O gol da partida foi marcado pelo atacante Artur. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Estádio La Casa Blanca, em Quito. O vencedor do confronto irá enfrentar o São Paulo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias