Fora de Campo

LDU x Botafogo: Vidente crava quem avança pela Libertadores

Equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (21)

LDU e Botafogo decidem vaga nas quartas da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)
LDU e Botafogo decidem vaga nas quartas da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
06:00
O Botafogo venceu a LDU por 1 a 0, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, e defende a classificação para as quartas de final, nesta quinta-feira. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio La Casa Blanca, localizado a mais de 2.800 metros de altitude. Diante disso, o vidente Luís Filho, do canal “Renascer das Cartas” apontou um favoritismo para a equipe alvinegra.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo o tarólogo, os donos da casa devem fazer uma pressão inicial com jogadas em velocidade, tentando dificultar o jogo do Botafogo. No entanto, a LDU precisa ficar atenta aos espaços deixados, durante suas investidas ao ataque. Para Luís Filho, a estratégia da equipe equatoriana pode se tornar ineficaz durante os 90 minutos.

Por outro lado, o vidente destacou que o Glorioso pode vir com novidades para o duelo decisivo. Luís Filho reforçou que o Alvinegro precisa estar concentrado para o confronto e precisa seguir com a estratégia definida pelo técnico Davide Ancelotti.

Numa visão geral, o tarólogo reforçou que o Botafogo precisa estar atento durante os 90 minutos, para tentar controlar os riscos que um jogo na altitude pode causar. Um empate não está descartado, mas a tendência é de que mais uma equipe brasileira avance para a próxima fase.

LDU x Botafogo

O primeiro confronto entre LDU e Botafogo terminou com vitória alvinegra, por 1 a 0, no Nilton Santos. O gol da partida foi marcado pelo atacante Artur. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Estádio La Casa Blanca, em Quito. O vencedor do confronto irá enfrentar o São Paulo.

Artur fez o gol da vitória do Botafogo sobre a LDU (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Artur comemora o gol da vitória do Botafogo sobre a LDU (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

