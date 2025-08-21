Jornalista alerta gigante do Brasileirão: ‘Precisa de dois zagueiros’
Equipe segue na luta contra o rebaixamento
Em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco foi derrotado pelo Juventude, por 2 a 0, nesta quarta-feira (20). A equipe esbarrou nas limitações de seu elenco e viu diminuir a vantagem para o rival direto na disputa contra a zona de rebaixamento.
Com apenas um zagueiro de origem durante os 90 minutos, o técnico Fernando Diniz busca alternativas para formar o sistema defensivo da equipe. De olho no mercado, o Vasco avançou nas negociações pelo zagueiro Robert Renan, do Zenit.
Após a partida disputada no Estádio Alfredo Jaconi, o jornalista Fernando Campos, da CazéTV declarou que o cruzmaltino precisa contratar, pelo menos, dois novos zagueiros para compor o elenco. Segundo ele, a diretoria precisa correr para fechar as contratações. Confira.
Com o resultado, o Vasco estacionou na 16ª posição, com 19 pontos conquistados. A equipe comandada por Fernando Diniz volta a campo contra o Corinthians, no próximo domingo (24). A bola rola às 16h (de Brasília), em São Januário.
Atacante colombiano é regularizado e já pode estrear pelo Vasco
O atacante colombiano Andrés Gómez foi regularizado e já pode fazer sua estreia pelo Vasco. O nome do atleta apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quarta-feira (20).
O jogador chegou ao Rio de Janeiro na última quinta-feira (14) para fazer exames médico e assinar com o clube. O novo camisa 11 do Cruz-Maltino, que está sem jogar desde maio, disse estar bem fisicamente. Contudo, ele revelou que está com um "incômodo no quadríceps".
— Fisicamente estou muito bem. Tenho um desconforto no quadríceps, mas não é muito. Estou muito ansioso por estar no campo jogando para dar o melhor de mim — declarou.
Apesar disso, o atleta participou do treino desta terça-feira (19) sem aparentar dificuldades e chegou a chamar a atenção dos torcedores nas redes sociais pela agilidade demonstrada.
