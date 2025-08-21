Jornalista detona postura de Alan Patrick contra o Flamengo: ‘Água de salsicha’

Jogando nos seus domínios, o Internacional foi eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Com um placar agregado de 3 a 0 e a classificação assegurada, o Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes, da Argentina, nas quartas de final. No entanto, a derrota colorada segue repercutindo nos principais programas esportivos. Após a partida, o jornalista Fabiano Baldasso, torcedor declarado do Internacional, declarou que a estratégia usada pelo técnico Roger Machado nos confrontos contra o Flamengo foi covarde.

continua após a publicidade

➡️Torcedores reagem à falha em Internacional x Flamengo: ‘Péssimo momento’

- O que tem que acontecer é esse bando de incompetente sair fora do Beira-Rio. Nós estamos diante da confirmação do quão incompetente é todo o contexto do Beira-Rio neste momento. Porque o Flamengo passar do Internacional é do jogo, o problema é entender o que aconteceu nos confrontos contra o Flamengo, depois vejam. Analisem comigo, lá no Maracanã, estratégia covarde do Internacional. Na coletiva, o Roger deu parabéns para os jogadores pela derrota - disse, acrescentando:

- No final de semana, usou um time reserva contra o Flamengo para descansar os guerreiros. Enquanto o Flamengo estava com o time titular e hoje terminou o jogo correndo mais que o Internacional. O jogo de hoje apresentou um Internacional pobre, dentro de vários cenários. O confronto de Inter e Flamengo no Beira-Rio foi um jogo de adultos contra crianças - comentou Baldasso.

continua após a publicidade

Baldasso também criticou a postura do capitão Alan Patrick durante o duelo decisivo pela Libertadores. O jornalista chamou o camisa 10 de "água de salsicha" e detonou as ações do meia na partida eliminatória.

- Este Inter é pobre. O meu capitão em campo, chamado Alan Patrick, é um picolé de chuchu, é uma água de salsicha. No segundo tempo, estava 1 a 0 para o Flamengo, e meu capitão estava grudado na linha central do meio-campo, atrasando bola e dando passe para o lado. O capitão é outro, que vai vir para a coletiva depois do jogo e dizer que faz parte - finalizou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Internacional x Flamengo?

O atraso para o início da partida não atrapalhou o Flamengo, que dominou o primeiro tempo (62% de posse de bola). A equipe de Filipe Luís usou e abusou das triangulações, principalmente pelo lado direito, com Varela, Plata e Bruno Henrique. Foi desse lado, aliás, que começou a jogada do primeiro gol rubro-negro, aos 27 minutos. De três dedos, Bruno Henrique tocou para Samuel Lino, que cortou para dentro e finalizou. No rebote de Rochet, Gonzalo Plata, com calma e grande visão de jogo, ajeitou, de cabeça, a bola para Arrascaeta, que estufou a rede.

Mesmo atrás no marcador e precisando diminuir a diferença de dois gols no placar agregado, o Internacional não conseguiu sair para o jogo. Foram apenas duas finalizações coloradas, contra seis rubro-negras. Em resumo, os donos da casa pouco produziram no primeiro tempo, e não foram capazes de conter o ímpeto do Flamengo.

O Flamengo voltou do intervalo com a mesma voltagem do primeiro tempo, empurrando o Internacional, acanhado, para o campo de defesa. Logo aos quatro minutos, Saúl, de cabeça, obrigou o goleiro do time mandante a fazer uma grande defesa. Na sobra, foi a vez de Léo Ortiz levar perigo ao gol adversário. Diante deste cenário, o técnico Roger Machado optou por fazer mudanças, colocando Borré, Carbonero e Vitinho em campo. Em resposta, Filipe Luís chamou Pedro para entrar no lugar de Bruno Henrique.

O Internacional cresceu na partida nos últimos minutos. Borré chegou a mandar a bola na trave do gol de Rossi. Mas foi o Flamengo que voltou a balançar a rede. Aos 43', Pedro, com assistência de Léo Pereira, carimbou a classificação rubro-negra.