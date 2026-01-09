Rivais reagem a acerto de Gerson com o Cruzeiro: 'Não conseguiu'

Depois de uma grande novela e muita expectativa, Gerson será jogador do Cruzeiro. O meia de 28 anos vai deixar o Zenit, da Rússia, e se juntar a um elenco já recheado de grandes jogadores. Nas redes sociais, muitos torcedores de clubes rivais reagiram à chegada do "Coringa" no Cabuloso.

continua após a publicidade

O jogador é esperado em Belo Horizonte nesta sexta-feira (9), para realizar exames médicos e assinar contrato. Para fechar com Gerson, o Cruzeiro ofereceu 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual). O valor será dividido em 27 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus.

➡️Torcedores do Flamengo mandam recado a Kaio Jorge após recusa do Cruzeiro

Nas redes sociais, os rivais se dividiram na hora de avaliar a negociação. Como é da natureza do futebol, muitos tentaram achar defeitos na chegada de Gerson ao Cruzeiro. Outros, por sua vez, deram aquela cobrada na diretoria do seu clube, enquanto muitos também reconheceram o grande movimento do clube de Minas Gerais. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Riqueza de 'Pedrinho BH', dono do Cruzeiro, vira assunto após chegada de Gerson

Gerson será jogador do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Zenit)

Veja reação dos rivais com a chegada de Gerson no Cruzeiro

Negociação complexa

Depois de uma tarde intensa de negociações na última quarta-feira (7), o Cruzeiro está muito próximo de fechar a contratação do meio-campista Gerson. O Zenit, da Rússia, aceitou a última investida celeste e os trâmites devem seguir em breve.

Pedrinho, dono da SAF, confirmou a chegada de Gerson no Cruzeiro depois de longa negociação. Na última quarta-feira, membros da diretoria do Cruzeiro se reuniram com André Cury, Giuliano Bertolucci e Júnior Mendoza, intermediários na negociação. A informação do aceite do Zenit foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

Tite já tem planos para Gerson no Cruzeiro

O técnico Tite já tem planos para a chegada de Gerson ao Cruzeiro. Durante a apresentação oficial nesta quarta-feira (7), o novo comandante do clube detalhou como pretende usar o meio-campista em seu esquema tático.

– Quando colocamos o nome do jogador, não é o técnico. O que buscamos em uma equipe equilibrada. Tivemos a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o quinto ataque. Tem um jogador que pode contribuir na articulação, o Gerson tem essa capacidade. Joga em duas, três funções: externo/meia, meia central, segundo médio como jogou na Seleção. Uma versatilidade muito grande – explicou o treinador sobre a chegada de Gerson no Cruzeiro.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas





