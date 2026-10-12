Scaloni encara 129 km de bicicleta em Buenos Aires durante pausa da seleção
Técnico da Argentina completa prova de ciclismo e mantém tradição na modalidade
O ciclismo já virou parte da rotina de Lionel Scaloni, longe dos campos. Neste domingo (12), o técnico da seleção argentina voltou a encarar uma prova de longa distância e completou os 129 quilômetros do Gran Fondo Buenos Aires em 3h17min21s. A competição reuniu mais de 3.500 participantes e levou o treinador a percorrer diferentes regiões da capital argentina logo nas primeiras horas do dia.
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A largada aconteceu às 6h, no Parque Sarmiento, e o percurso passou por locais conhecidos de Buenos Aires, como as proximidades do estádio Monumental e do Obelisco. Scaloni terminou o desafio com média superior a 39 km/h e aproveitou a experiência para fazer algo que, normalmente, não seria possível nas principais vias da cidade: pedalar sem a presença dos carros.
Em entrevista ao canal argentino "A24", o treinador explicou que esse foi um dos motivos que o levaram a participar da prova. Para Scaloni, além do desafio esportivo, a competição proporcionou uma maneira diferente de aproveitar Buenos Aires.
— É muito bonito pedalar por Buenos Aires, principalmente sem carros, com a tranquilidade de saber que nada vai acontecer com você — afirmou.
Ciclismo virou alternativa para Scaloni fora da seleção
A prova deste domingo se soma a outras experiências de Scaloni sobre a bicicleta. O argentino participou do Gran Fondo 7 Lagos, em novembro de 2024, quando percorreu 110 quilômetros entre San Martín de los Andes e Villa La Angostura. Já em abril de 2025, viajou à Espanha para disputar a Mallorca 312 e completou 167 quilômetros.
A sequência não parou por aí. Na semana seguinte, Scaloni voltou a se arriscar no Desafío del Río Pinto, em Córdoba. Na ocasião, encarou 85 quilômetros de mountain bike e terminou o percurso em 3h13min. A nova participação em uma competição de longa distância mostra que o ciclismo deixou de ser apenas uma atividade ocasional para o treinador argentino.
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Desta vez, porém, Scaloni chegou ao desafio sem conseguir cumprir a preparação que considerava ideal. A agenda recente da seleção argentina reduziu o espaço para os treinamentos, mas o técnico preferiu participar mesmo assim e aproveitar a oportunidade proporcionada pelo evento em Buenos Aires.
— Não tive muita preparação, tivemos jogos há pouco tempo. Já participei de provas em condições melhores, mas precisava vir porque queria aproveitar a cidade sem carros. Foi muito bom — contou.
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