Um treino de jiu-jítsu acabou ganhando um propósito especial para Cauã Reymond e os amigos neste sábado (10). Além de se reunirem para praticar a modalidade, os atletas participaram de uma arrecadação de brinquedos para crianças. O ator, que é faixa-preta, registrou parte do encontro na academia Alliance Rio de Janeiro.

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Para Cauã, a iniciativa não estava apenas na quantidade de brinquedos arrecadados. Durante o encontro, ele ressaltou que o envolvimento de cada pessoa também fazia diferença, principalmente pelo tempo dedicado à escolha dos presentes. A ideia, segundo o ator, passa justamente pelo cuidado durante esse processo: escolher o que será entregue também representa pensar em quem vai receber o presente.

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— O mais importante foi a gente arrecadar os brinquedos para as crianças e todo mundo dar um pouquinho do tempo para elas, né? Porque quando a gente para ali para escolher um brinquedo, a gente tá doando o nosso tempo para alguém, né? E a pessoa nesse momento sente bem importante.

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Treino só começou depois dos brinquedos

O encontro teve ainda uma situação inusitada antes de os praticantes conseguirem chegar ao tatame. Alguns integrantes apareceram sem as doações e foram orientados por Thiago Traveko a resolver a pendência antes de participar do treino. A história virou motivo de piada entre os amigos. Depois de saírem para comprar os brinquedos, os praticantes retornaram à academia e entraram na brincadeira registrada por Cauã.

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— Pegaram atrasado quem não trouxe os brinquedos. E aí, como pessoas educadas que vocês são, vocês foram lá, compraram os brinquedos e voltaram para treinar. Mas eu não esperava nada diferente de vocês, por isso que a gente é amigo.

Com o grupo reunido novamente, o clima descontraído continuou. Cauã aproveitou as imagens para provocar os companheiros e questionar, em tom de ironia, a qualidade do treino daquele dia.