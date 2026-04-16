Torcida do Botafogo aponta melhor em campo contra o Racing: 'Hoje eu entendi'

O Botafogo venceu o Racing por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (15), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nas redes sociais, torcedores do Glorioso apontaram o melhor jogador da partida.

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Arthur Cabral, Júnior Santos e Danilo fizeram para o Glorioso. Ainda assim o jogador do Botafogo mais elogiado contra o Racing foi Cristian Medina, que chegou em 2026 e ainda se adapta ao futebol brasileiro.

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Nas redes sociais, o jogador argentino foi extremamente elogiado por torcedores do Botafogo. Veja os comentários abaixo:

Medina foi destaque em Racing x Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja comentários dos torcedores alvinegros

Como foi o jogo do Botafogo contra o Racing

Com portões fechados devido à punição aplicada pela Conmebol, o Racing viu uma atmosfera diferente do normal. O time da casa deu sinais de início intenso ao abrir o placar logo aos três minutos, com Santiago Sosa, que aproveitou falha do goleiro Neto. O arqueiro voltou a ser titular depois de exatos dois meses e comprometeu no lance inicial de Racing x Botafogo.

Franclim Carvalho, técnico do Glorioso, viu, no entanto, uma equipe que não se abalou na primeira etapa e buscou o jogo. O ataque funcionou. Primeiro com Arthur Cabral, aproveitando falha da defesa, e depois com Júnior Santos, para virar. Neto, nesse tempo, fez duas grandes defesas e evitou o pior. Intervenções importantes na primeira parte do jogo entre Racing e Botafogo.

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Em um jogo a favor, o Botafogo abusou dos erros de transição e teve oportunidade para ampliar o marcador. Se a bola longa foi aliada na virada, virou vilã. Foi nas costas de Alex Telles e Matheus Martins, pela esquerda, que o Racing chegou na pequena área e deixou tudo igual com "Maravilla" Martínez, artilheiro do time de Avellaneda.

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O técnico alvinegro, vendo os donos da casa crescerem no jogo, optou por nomes como Villalba, Caio Roque e Jordan Barrera, para dar vigor físico e "gás novo" para correr no gramado pesado do El Cilindro. Mas foi com o grande craque que o Botafogo fez nos acréscimos o gol da vitória. Danilo recebeu de Kadir, que acabara de entrarm após grande jogada pela esquerda e completou sozinho para "matar" o jogo entre Racing e Botafogo.