Estrangeiros se chocam com Deyverson na Libertadores: 'Ficou claro'

A LDU venceu o Always Ready por 3 a 2 e se classificou para as oitavas de final da Libertadores com brilho de Deyverson. Nas redes sociais, torcedores equatorianos foram à loucura com o desempenho do atacante brasileiro.

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A situação da LDU na fase de grupos não era simples. Em Quito, na última rodada, o clube equatoriano precisava vencer para ir às oitavas. Perdendo de 2 a 1 dentro de casa, Tiago Nunes tirou o brasileiro do banco, e a história foi feita na Libertadores. Deyverson marcou dois gols e classificou a equipe.

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Nas redes sociais, a atuação do experiente atacante chamou muita atenção de torcedores equatorianos, que se derreteram de vez pelo brasileiro. Veja os comentários sobre Deyverson após jogo da Libertadores com tradução abaixo:

Veja comentários sobre Deyverson na Libertadores

Tradução sobre Deyverson na Libertadores: É brasileiro, no final das contas, eu sim tenho fé nele. A quem não tenho fé é ao Villamil e às ruins escalações do Nunes que fazem sofrer demais.

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Tradução sobre o brasileiro: Não podemos estar esperançados em individualidades quando se precisa que o time jogue, faça o que tem que fazer. Por outro lado, ele foi trazido para isso e está conseguindo. Deve se firmar mais e ser cada vez mais decisivo no time.

torcedor equatoriano

Tradução sobre o brasileiro na Libertadores: Desculpa por tudo, Deyverson

Tradução sobre Deyverson na Libertadores: O que fica claro na liga é que Deyverson se sai bem jogando os segundos tempos, a la la ele deve jogar no meio-campo nunca mais na defesa, Villamil é um jogador aposentado que não deve jogar na liga nem um dia a mais, e, por último, Tiago Nunes se não melhorar nessas férias deve ir embora.

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Deyverson em ação durante LDU x Mirassol (Foto: Instagram do jogador)





